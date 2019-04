AfD peilt bei der Kreistagswahl ein zweistelliges Ergebnis an

Zehn Prozent plus x und fünf bis sechs Sitze: Mit diesem Ziel tritt die Alternative für Deutschland (AfD) am 26. Mai bei der Kreistagswahl an.

Man wolle zeigen, dass man als „in der Mitte der Bevölkerung verankert“ sei, sagte der Vize-Kreisvorsitzende Christoph Högel bei der Vorstellung des Wahlprogramms am Donnerstag.

AfD nominiert 31 Kandidaten in sieben Wahlkreisen

31 Kandidaten in allen sieben Wahlkreisen hat die AfD nominiert, darunter 15 Rentner und drei Frauen. Es habe durchaus noch mehr Interessanten gegeben, sagte der AfD-Kreisvorsitzende Detlev Gallandt, die allerdings zum Teil eingeschüchtert worden seien durch mögliche Aktionen von „Antidemokraten“, die „nur zwei Meinungen kennen: ihre eigene und die falsche“.

Knapp acht Din-a-4-Seiten umfasst das Programm der AfD Bodenseekreis zur Kreistagswahl. Darin finden sich bekannte Positionen der Partei, etwa zu den Themen Migration, Sicherheit und Ordnung, direkte Demokratie und die „ideologisch geführte Genderdiskussion an Schulen“.

Die AfD bezieht aber auch zu einigen Kreisthemen Stellung. So fordert sie eine Aufklärungskampagne des Kreistags gegen das Problem betrügerischer „Falscher Polizisten“, eine Beibehaltung oder Absenkung der Kreisumlage, sozialen Wohnungsbau auf Kreisgrundstücken und eine Beschleunigung des flächendeckenden Glasfaserausbaus.

Weiter will sich die AfD für möglichst kostengünstige Anschlussunterbringungen von Asylbewerbern einsetzen und eine „verbindliche medizinische Altersfeststellung“ minderjähriger Flüchtlinge. Straßen und Schienen sollen wo nötig ausgebaut werden, Radwege nicht breiter als 2,50 Meter sein.

AfD fordert virtuelle Bürgerbüros

Die Partei spricht sich für einen kreisweiten Nachtbus aus, mehr ÖPNV und eine Senkung der Start- und Landgebühren am Bodensee-Airport, um weitere Fluggesellschaften nach Friedrichshafen zu locken. Alleinerziehende sollen durch einen Ausbau der Tagesmütteranbebote unterstützt werden.

Die AfD lehnt Windkraftanlagen, Aquakulturen im und Fracking am Bodensee ab. Und sie fordert virtuelle Bürgerbüros, die den Bürgern zeitraubende Behördengänge ersparen sollen.

Als junge Partei könne man noch nicht auf alle Probleme eine Antwort präsentieren, sagte Detlev Gallandt. Man wolle „endlich im Kreistag Gesicht zeigen“, für die Bürger ansprechbar sein und „eine entsprechend bürgernahe Politik für unsere Wähler machen“, ergänzte Christoph Högel.

Am Ende der Versammlung, zu der sich zwölf AfD-Mitglieder und Sympathisanten getroffen hatten, berichtete der Kreisvorsitzende, warum er in die Partei eingetreten sei. Sie sei für ihn eine Art „Selbsthilfegruppe“ angesichts der vielen Dinge, sich sich „in Deutschland schlecht entwickeln“.

Schreiber: Deutschland auf dem Weg zu „DDR 2.0“

Kandidat Norbert Czerwinski sagte, dass die Politik endlich wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsse. „Die Anliegen der einheimischen deutschen Bevölkerung sollen künftig wieder an erster Stelle stehen.“

Dieter Schreiber erklärte, dass „das politische System“ die Nation abschaffen wolle und nur die AfD für ein Europa der Vaterländer eintrete. Und Hartmut Schütze, der in der DDR aufgewachsen ist und früher „aus Dankbarkeit und Überzeugung“ CDU gewählt habe, sieht die Bundesrepublik auf dem Weg, eine „DDR 2.0“ zu werden.

Auf Nachfrage sagte er, dass er das unter anderem daran festmache, dass man sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen müsse, wenn man sich öffentlich zur AfD bekennt.