Ärzte vertrauen seit zwölf Jahren auf Da-Vinci-Chirurgie

Im OP-Saal V des Klinikums wartet neben Chefarzt Doktor Carsten Sippel, dem Anästhesisten und den Assistenten auch der OP-Roboter Da Vinci auf den Patienten, dem heute nicht nur seine komplette Harnblase entfernt wird, sondern im gleich Zug auch eine neue „gebaut“ werden soll. Und das alles, ohne großen Schnitt, sondern vielmehr minimalinvasiv und roboter-assistiert.

„Für die neue Harnblase benötigen wir etwa 40 Zentimeter des Dünndarms des Patienten, die wir während des Eingriffs an der Durchblutung lassen und im Bauchraum daraus eine Art W formen. Aus dem körpereigenen Gewebe des Patienten wird dann die neue Harnblase. Die beiden Harnleiter werden im oberen Anteil implantiert und der untere Anteil wird mit der Harnröhre oberhalb des Schließmuskels verbunden“, erklärt der Urologe Doktor Sippel in einer Mitteilung des Klinikums.

Vier bis sechs Stunden dauere eine solche „Neoblasen“-OP mit dem Da Vinci und der Patient sei danach wesentlich schneller wieder auf den Beinen, als bei jeder anderen OP-Art. Belegen lasse sich das auch mit der stationären Aufenthaltsdauer: Sind es normalerweise mindestens 14 Tage, die der Patient nach einem solchen Eingriff im Krankenhaus bleiben muss, kann er nach einem erfolgreichen Neoblase-da-Vinci-Eingriff die Klinik bereits nach rund einer Woche verlassen.

Seit 2010 werde im Da-Vinci-Zentrum des Klinikums Friedrichshafen roboter-assistiert operiert. Waren es vor zwölf Jahren ausschließlich die Urologen, die einen Teil ihrer Patienten mit Unterstützung des OP-Roboters therapierte, so arbeiteten mittlerweile auch die Allgemeinchirurgen und Gynäkologen mit dem da-Vinci. Und die Zahl der verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten werde durch die hohe Expertise der Operateure ständig größer. Der hochmoderne vierarmige OP-Roboter im OP-Saal V des Klinikums sei bereits die zweite Generation, welche im Klinikum genutzt werde.

Gynäkologische Patienten mit Endometriose oder Uterusfehlbildungen werden im Klinikum von Chefarzt Doktor Hans-Walter Vollert oder Oberarzt Alexandru Armion mit dem Da Vinci operiert. Auch sie seien von den Möglichkeiten des hochmodernen Gerätes mit seinen millimetergenau zu steuernden vollbeweglichen Greifarmen überzeugt.

Und dass „das Gerät nur so gut sein kann, wie die Operateur“, wissen auch die Patienten des Da Vinci-Zentrums Friedrichshafen seit langem. Mit über zwölf Jahren Erfahrung in dieser für den Patienten schonenden Technik der operativen Versorgung hätten die Operateure aus den verschiedenen Fachbereichen eine der höchsten Expertisen hierfür in ganz Deutschland.