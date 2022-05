Aero in Friedrichshafen: Erfolgreiches Comeback mit Problemen bei An- und Abflug

633 Aussteller, 27 700 Fachbesucher aus 75 Ländern und viele positive Rückmeldungen: Nachdem die Aero zuletzt zweimal infolge der Corona-Pandemie pausieren musste, hat die europäische Leitmesse der Allgemeinen Luftfahrt nun ein Comeback hingelegt, das die Messe Friedrichshafen als großen Erfolg verbucht.

Etwas getrübt wird die positive Bilanz aus Sicht mancher Aussteller und Besucher allenfalls durch Probleme bei der Slotvergabe für Starts und Landungen am benachbarten Bodensee-Airport.

„Die Messe war super“

In seiner Bilanz stellt Messechef Klaus Wellmann fest, dass der Wirtschaft bei der Aero vor Augen geführt worden sei, „wie wertvoll persönliches Netzwerken, zufällige Begegnungen sowie viele geplante Termine und physische Produkterlebnisse sind“.

So oder so ähnlich sehen das auch die Aussteller, die in der Mitteilung zitiert werden: „Die Messe war super. Es ist ein Riesenunterschied, ob man mit jemandem direkt spricht oder bei einer Web-Konferenz“, sagt zum Beispiel Mathias Betsch, Gründer und Geschäftsführer der Flight Design General Aviation GmbH.

Voll des Lobes ist auch Ivo Simon, Geschäftsführer der Dronivo GmbH: „Wir haben zum ersten Mal an der Aero in Friedrichshafen teilgenommen und sind begeistert. Unsere Erwartungen wurden übertroffen.“

Branche zeigt sich innovativ

Nach der Zwangspause präsentierte sich die Luftfahrt-Branche am Bodensee sehr innovativ. „Hersteller, Kunden und Interessierte konnten auf der Aero die Widerstandsfähigkeit und die Innovationskraft der Branche spüren“, konstatiert Tobias Bretzel, Projektleiter des Messeveranstalters Fairnamic GmbH.

Bei den präsentierten Neuheiten stand das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund: Welche Antriebsart – Elektro-, hybrid-elektrisch, Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Bio- und eFuels – sich künftig durchsetzt, war Gegenstand vieler Diskussionen beim umfangreichsten Aero-Konferenzprogramm aller Zeiten.

Premiere für die Fairnamic GmbH

Die 28. Auflage der Aero war die erste unter dem Dach der Fairnamic GmbH, einem Joint Venture, das die Messe Friedrichshafen im vergangenen Jahr zusammen mit der Messe Frankfurt gegründet hat, um durch die Kooperation mit einem international starken Partner langfristig zwei ihrer bislang größten eigenen Messen weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen: die Eurobike und eben die Aero.

Während die Eurobike, die sich in den vergangenen Jahren von der Fahrradmesse mehr und mehr zu einer Urban-Mobility-Messe entwickelt hat, ab diesem Jahr in Frankfurt stattfinden wird, soll Friedrichshafen auch künftig die Heimat der Aero bleiben – nicht zuletzt aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft des Messegeländes zum Flughafen.

Warum die Slotvergabe nicht wie gewünscht funktioniert hat

Ein Standortvorteil, den Aussteller und Besucher, die mit dem Flugzeug anreisen, gleichermaßen zu schätzen wissen. Umso ärgerlicher, dass es genau dabei in diesem Jahr zu Problemen kam, konkret bei der Vergabe der sogenannten Slots für Starts und Landungen.

Das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Flughafen-Kommunikationschef Bernd Behrend

Sowohl Messe als auch Flughafen bestätigen gegenüber Schwäbische.de entsprechende Kritik aus Reihen der Aussteller und Besucher.

Bernd Behrend, Marketing- und Kommunikationschef des Bodensee-Airports, verweist zum einen auf behördliche Auflagen, die es zu erfüllen gilt und die in einigen Punkten strenger geworden sind, räumt aber auch ein, dass es Schwierigkeiten mit einer Software gab, die erstmals eingesetzt wurde, weil erstmals nicht nur Slots für Landungen, sondern gleichzeitig auch schon für die Abflüge vergeben werden mussten.

„Das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Behrend.

Es geht um das Alleinstellungsmerkmal

Zusammen mit allen Beteiligten werde man versuchen, für die nächste Auflage der Aero eine Lösung zu finden, die den Anforderungen der Flugsicherheit gerecht wird, zugleich Staus am Boden und in der Luft vermeidet und den Piloten trotzdem ein gewisses Maß an zeitlicher Flexibilität für An- und Abflüge ermöglicht.

Mit Blick auf die Messe und ihren eigentlichen Standortvorteil sagt Behrend: „Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, dieses Alleinstellungsmerkmal zu halten. Die Behörden müssen dabei aber mitspielen.“