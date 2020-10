Ärger um Pläne für Telekomareal: Anwohner kritisieren Bauvorhaben

Gegenüber den herkömmlichen Kategorien wie Wohngebiet, Gewerbegebiet und Mischgebiet schafft das „Urbane Gebiet“ laut dem Bundesumweltministerium mehr Gestaltungsspielraum. Die 2017 in die Baunutzungsverordnung übernommene Kategorie erlaubt es demnach, dichter und höher zu bauen. Zudem hat die Bundesregierung die Erhöhung der Immissionsrichtwerte von 60 auf 63 Dezibel am Tag und 45 auf 48 Dezibel in der Nacht für solche Gebiete beschlossen. In einem Positionspapier hat sich der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) 2018 zu der neuen Form geäußert und Handlungsempfehlungen für Kommunen gegeben. Der BDLA weist darin außerdem darauf hin, dass es eine besondere Herausforderung sei, wie angesichts der Rahmenbedingungen einer zulässigen Dichte mit einer maximal möglichen Grundflächenzahl von 0,8 und einer Geschossflächenzahl bis 3,0 hohe Wohnqualität und eine quantitativ wie qualitativ hochwertige Freiraumversorgung gewährleistet werden können. (smz)