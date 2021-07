Äpfel vom Bodensee helfen Kindern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast 1800 Euro erbrachte die Aktion des Vereins "Amici di Imperia" vergangene Woche in der italienischen Partnerstadt Imperia. Diese Summe erhält der dortige Verein „Il cuore di Martina“, der Kindern und Familien in Not hilft. Die Vorsitzende des Vereins, Roberta Ramoino, war überwältigt vom Erfolg der Häfler Hilfsaktion. Durch die Verteilung der Äpfel bei der Spendensammlung kamen während dreier Abende auf dem Stadtfest rund 1300 Euro zusammen. Mit einer zusätzlichen Spende der Stadt Friedrichshafen in Höhe von 500 Euro steht nun ein ordentlicher Betrag für soziale Hilfen zur Verfügung.

Die beiden Partnerschaftsvereine aus Friedrichshafen und Imperia hatten gemeinsam mit dem Veranstalter des jährlichen Stadtfestes „San Giovanni“, Marco Podestà, diese Aktion vor einiger Zeit verabredet. Die Erzeugergemeinschaft „Obst vom Bodensee“ war gerne bereit, mit neun Kisten der Sorte Evelina diese Aktion zu unterstützen und die Äpfel zu spenden. Auf Anfrage bei Bürgermeister Dieter Stauber, der zuständig ist für die Partnerschaft mit Imperia, sagte dieser eine weitere Spende von 500 Euro zu.

Ein kleines Team aus Friedrichshafen transportierte vergangene Woche die Äpfel an die ligurische Küste. Nachdem die Aktion in den örtlichen Medien von Imperia angekündigt war, lief alles sehr gut ab. Abend für Abend standen deutsche und italienische Unterstützer gemeinsam am Stand und baten die Besucherinnen und Besucher um eine Spende für „Il cuore di Martina“. Die Bodenseeäpfel waren dabei sozusagen die Botschafter der Solidarität, wie es Nicola Podestà, der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins von Imperia ausdrückte.

Gerade weil die Sorte Evelina von den Erzeugern als herzförmig vermarktet wird, passte dieser Begriff zum Namen des Vereins „Das Herz von Martina“. Mit Hunderten von Festbesuchern kamen die Häfler ins Gespräch und konnten dabei auch für Friedrichshafen und für den See, aber insbesondere für die Äpfel vom Bodensee hervorragend Werbung machen. Zufrieden zeigten sich am Samstagabend alle Beteiligten. Die Äpfel waren alle verteilt, hatten den Festbesuchern gut geschmeckt und hatten bei der Sammelaktion für den sozialen Verein ihre positive Wirkung getan. Der Verein „Amici di Imperia“ wird auf seiner Webseite www.amici-di-imperia.de noch weitere Informationen über diese Aktion darstellen.