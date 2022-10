Äpfel für Allergiker von Streuobstwiesen

Der BUND Friedrichshafen hat für seine Webseite eine Liste mit Apfelsorten zusammengestellt, die für Allergiker geeignet sind. Auch gebe es eine Liste mit Bezugsquellen in der Region für diese Sorten, so die Ortsgruppe in einer Pressemutteilung.

Die meisten Apfelsorten, die es in Supermärkten zu kaufen gibt, seien für den Verkauf designed. Bei ihnen würden unter anderem die sogenannten Polyphenole herausgezüchtet. Polyphenole sind Pflanzenstoffe, die den Apfel vor Schimmelpilzen schützen und meist in hoher Konzentration in alten Streuobstsorten vorhanden sind. Aber je weniger Polyphenole, desto eher bilden manche Äpfel ein bestimmtes Abwehrprotein , auf das viele Allergiker reagieren. In einer Beobachtungsstudie des Allergiezentrums der Charité Berlin hätten Wissenschaftler bestätigt, dass alte Apfelsorten hingegen oft gut vertragen werden und entdeckten, dass Apfelallergiker, die regelmäßig alte Apfelsorten essen, auch neue Sorten mit der Zeit immer besser vertragen.

Alte Sorten mit hohen Polyphenolwerten seien etwa Gewürzluiken, Ananasrenette, Boskoop oder Glockenapfel. Diese und circa 80 weitere analysierte Sorten sind in einer Übersicht auf der Website des BUND-Friedrichshafen zu finden.