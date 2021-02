Älterem Herr missglückt der Einparkversuch

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein 78-jähriger Autofahrer am Mittwoch verursacht, als er versuchte, in der Sambethstraße in eine Parklücke einzufahren. Sein Auto stieß dabei gegen den geparkten Wagen einer 77-Jährigen. Die Polizeibeamten schöpften bei der Unfallaufnahme schnell den Verdacht, dass der Mann gesundheitlich nicht dazu in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. Da dieser zudem angab, aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen Medikamente einzunehmen, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt, so die Polizei.