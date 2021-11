Adventsweg In der Kirche St.Columban

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In St.Columban ist ab dem 1. Advent ein Adventsweg aufgebaut. Auf dem Weg bis hin zur Geburt Jesu sind Maria und Josef unterwegs und kommen der Krippe jede Woche ein Stück näher. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit dem Paar symbolisch auf den Weg zu machen. Nach dem Gottesdienst oder tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit ist die Kirche in der Paulinenstraße 98 in Friedrichshafen geöffnet. An jedem Adventswochenende gibt es dazu Texte und Aktionen zum Mitmachen.