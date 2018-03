Adventsmarkt-Team spendet über 5000 Euro an diverse Einrichtungen

Stolz blicken die beiden Organisatorinnen Reinhild Stenzel und Gerda Weyermann auf einen sehr erfolgreichen Adventsmarkt zurück. Am Ende kam ein Erlös von 5003 Euro zusammen, der nun an Einrichtungen geht, die den Bastlerinnen persönlich gut bekannt sind: an das Ronald McDonald Kinderhaus in Tübingen, das Caritas Baby Hospital in Betlehem sowie an Projekte der Kirchengemeinde St Magnus. Neben zahlreichen anderen Weihnachtsdekorationen gingen schon bis zum frühen Nachmittag alle 80 Adventskränze an glückliche Kunden, wie es vom Adventsmarkt-Team heißt. Während der vielen Arbeit im Vorfeld sei auch der Spaß nicht zu kurz gekommen: Mehr als 40 freiwillige Helfer hatten sich seit Herbst jede Woche, vor dem Adventsmarkt sogar täglich, geholfen. Andere, die nicht basteln konnten oder wollten, hatten Verpflegung vorbeigebracht, um die Bastlerinnen bei Stimmung zu halten. So entstand bis zum ersten Advent eine richtige „Bastelgemeinschaft“, wie der Bericht des Teams der Katholischen Kirchengemeinde St. Magnus endet. Foto: St. Magnus