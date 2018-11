Adventsmarkt in Kluftern öffnet seine Pforten

Als einer der ersten Adventsmärkte in der Region hat am Sonntag zum sechsten Mal der Adventsmarkt in Kluftern seine Pforten geöffnet, der vom Förderverein der Narrenzunft Kluftern organisiert wird. 59 Aussteller, zum Teil bis aus Göppingen und der Bodenseeregion, waren angereist. Sie boten etwa Adventsgestecke, kunsthandwerkliche Arbeiten, Krippen, Kerzen, Dekorationsartikel aus Holz, Puppen, Mützen und stilvolle Accessoires für die Adventszeit an. Besonders gesucht waren Werkstücke aus Schwemmholz, kleine Dekoartikel sowie Geschenkboxen. Aber nicht nur Weihnachtsartikel lockten die Besucher in Scharen an, auch das kulinarische Angebot wie Braten mit Kartoffel- und Endiviensalat wusste zu überzeugen. Kaffee und Kuchen rundeten das Angebot ab und luden zum weiteren Verweilen ein. Foto: Christian Lewang