Adventsmarkt in der St.-Magnus-Kirche

Ein Adventsmarkt findet am Samstag, 26. November, in der Kirche St. Magnus in Fischbach statt. Von 10 bis 16.30 Uhr können Besucher stöbern und Weihnachtsgeschenke einkaufen. Das Bastelteam (Foto: St. Magnus) – im Bild ist ein Teil des Teams zu sehen rund um die Organisatorinnen Gerda Weyermann (Fünfte von links) und Reinhild Stenzel (Dritte von rechts) – hat Adventskränze, verschiedenste Weihnachtsdekorationen bis hin zu Süßem wie selbst eingekochte Marmelade und selbst gebackene Plätzchen vorbereitet. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Tafel Friedrichshafen sowie soziale Zwecke der Kirchengemeinde.