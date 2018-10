Inzwischen ist er in Friedrichshafen eine feste Größe: der Adventskalender der Kinderstiftung Bodensee. Der Kalender, den es heuer im siebten Jahr gibt, hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt. Bereits seit zwei Jahren ist er vorzeitig ausverkauft. Denn mit wenig Aufwand lässt sich mit dem Adventskalender Gutes tun und Kindern aus dem Bodenseekreis in Not helfen. Ab, Samstag, 20. Oktober, ist er für fünf Euro zu kaufen.

„Wir investieren den Erlös in unsere Projekte wie zum Beispiel das Vorlesenetzwerk oder in verschiedene Sport- und Musikaktivitäten“, berichtet Nicole Aich, Leiterin der Kinderstiftung Bodensee. „Außerdem können wir mit den Geldern Familien in finanziellen Notlagen Freizeitaktivitäten ermöglichen. Für Aich symbolisiert der Adventskalender das, was die Kinderstiftung ausmacht: „Jeder der kann, trägt einen Teil dazu bei.“

Insgesamt unterstützen neben den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kinderstiftung zahlreiche Unternehmen aus dem Bodenseekreis das Projekt. Das Motiv des Kalenders und die Bilder hinter jedem Türchen malen Kinder aus der Region bei den Vorlesestunden der Kinderstiftung. Der Kalender beinhaltet 213 Sach- und Erlebnispreise, die einen Gesamtwert von 9500 Euro haben. Der Hauptpreis ist eine Fahrt mit dem Zeppelin. Aber auch verschiedene Restaurant-, Einkaufs- oder Freizeitgutscheine stecken hinter den Türchen.

Wer den Preis des jeweiligen Tages gewinnt, ist täglich in der Schwäbischen Zeitung oder auf der Internetseite der Kinderstiftung nachzulesen. Entscheidend dabei ist die Nummer des Kalenders, die auf dem großen gelben Stern zu finden ist. Wird diese Nummer gezogen, hat man den Preis gewonnen. Die Preise können dann im Januar bei der Kinderstiftung abgeholt werden. Wer einen der 7500 Kalender kaufen will, der muss schnell sein. Denn im vergangenen Jahr waren sie schnell vergriffen.

Nicole Aich sieht in dem Kalender ein „prima Vorweihnachtsgeschenk“. Nicht nur für Privatleute, auch Chefs würden den Kalender gerne ihren Mitarbeitern oder Kunden zukommen lassen.

Verkauf startet am Samstag

Zu Kaufen ist er ab Samstag, 20. Oktober, unter anderem in verschiedenen Filialen der Sparkasse Bodensee, bei der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen und in diversen Geschäften der Region. Aber auch bei verschiedenen Veranstaltungen im Bodenseekreis wird der Kalender verkauft.

Das Heimspiel des VfB Volleyball am Samstag ist der Startschuss. Ebenfalls verkauft wird er am Sonntag, 21. Okotber, beim Stadtfest in Friedrichshafen und beispielsweise am verkaufsoffenen Sonntag in Markdorf am 11. November.