Adventskalender im Medienhaus bietet 24 Überraschungen bis Weihnachten

Dieses Jahr gibt es auf den Instagram- und Facebook-Auftritten des Medienhauses am See einen Adventskalender in Form eines Suchspiels, um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen.

Es können alle spiel- und rätselbegeisterte Besucherinnen und Besucher des Medienhauses am See an der Suche teilnehmen. An jedem Öffnungstag bis Weihnachten wird ein Foto von einem kleinen Geschenk veröffentlicht, dass im Medienhaus am See versteckt ist und darauf wartet gefunden zu werden. Wer das kleine Päckchen am Schnellsten findet, kann es im zweiten Obergeschossan der Beratung abgeben und erhält dafür ein Überraschungsgeschenk. Am Dienstag und Samstag gibt es sogar zwei Gewinnchancen, denn es sind dann zwei Päckchen versteckt. Die Fotos finden sich bei Instagram und Facebook unter @medienhaus.am.see.