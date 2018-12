Die vorweihnachtliche Atmosphäre auf sich wirken lassen, am flackernden Feuer sitzen, einen wärmenden Winzer-Glühwein, der diesen Namen auch verdient in der Hand: Das können Gäste laut Ankündigung beim Advent auf dem stimmungsvoll illuminierten Platz vor der Vinothek im Schloss Friedrichshafen von 7. bis bis 14. Advent. Eröffnung ist am kommenden Freitag, um 16 Uhr.

Unter den Augen des mehr als sieben Meter hohen Engels, der von Diane Herzogin von Württemberg entworfen und gestaltet wurde, reihen sich die Hütten, in denen Selbstgemachtes und regionale Speisen angeboten werden. Im Mittelpunkt steht der Herzogs-Glühwein, der nach altem Rezept zusammengestellt wurde, heißt es. Zum Glühwein werden Weihnachtsgebäck, Waffeln und Würstle von der evangelischen Schlosskirchengemeinde, der TSG Ailingen und der Bodenseeschule angeboten. In der Vinothek stehen die Weine des Weinguts Herzog von Württemberg zur Verkostung bereit.

Musikfreunde können den Besuch des Adventsmarktes mit einem Konzert in der Schlosskirche ver-binden, in der am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr adventlich-weihnachtliche Abendmusik erklingt.