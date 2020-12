Advent und Weihnachten ohne den Männerchor

Das Jahr 2020 war und ist für viele Vereine ein von Verordnungen und Verboten geprägtes Jahr. Besonders schmerzlich musste dies auch der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach erfahren, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt.

Als Mitte März die Chorproben wegen der Corona-Pandemie nicht mehr durchgeführt werden konnten, platzte auch das ganze Jahresprogramm mit vielen Aufritten. Besonders weh tat, dass der für ein verlängertes Wochenende im Mai geplante Besuch in die Friedrichshafener Partnerstadt Saint-Dié-des-Vosges nicht stattfinden konnte, so der Chor. Mit viel Herzblut hatten Wolfram Jung, Sänger im Ersten Tenor, und die Vorstandschaft die Sängerreise ins französische Elsass organisiert, die auch der Höhepunkt des Sängerjahres 2020 sein sollte. Unzählige E-Mails und der Besuch einer Delegation des Chors Voix de Saint-Dié in Friedrichshafen sollen jedoch nicht umsonst gewesen sein. Nun hofft der Männerchor, dass 2021 die Bedingungen einen Gegenbesuch möglich machen.

Auch die Auftritte in der Musikmuschel am See in Friedrichshafen, die Sommerserenade am Zeppelinhaus am See in Fischbach und ein Tagesausflug in den Bregenzerwald fielen ins Wasser. Das Seehasenfest mit dem Hähnchen- und Pommes-Stand, die Haupteinnahmequelle des Vereins, wurde ebenfalls abgesagt. Außerdem mussten der Chor und seine Besucher auf den Auftritt zur Landesgartenschau in Überlingen im September und auf den traditionellen Wein-Hock in Fischbach verzichten.

Nun gibt es zum Jahresende noch eine weitere bittere Pille zu schlucken. Denn das alljährliche Adventssingen in den Seniorenheimen Franziskuszentrum und Paulinenstift muss coronabedingt abgesagt werden. Eine willkommene Abwechslung für die Bewohner fällt damit in diesem Jahr leider aus, bedauert der Männerchor. Die besinnlichen Momente mit den Senioren seien den Sängern immer ein schönes Vorweihnachtsgeschenk gewesen.

Auch ein geplantes Adventskonzert, zusammen mit der Musikkapelle Schnetzenhausen zugunsten der neuen Orgel in St. Magnus in Fischbach fällt der Pandemie zum Opfer.

Mehrere Versuche, den Probenbetrieb in kleinen Gruppen und auf Abstand in anderen Räumen wiederaufzunehmen, mussten angesichts der verschärften Lage wieder ausgesetzt werden.

In einem Vorwort des Schwäbischen Chorverbands wird das Singen und vor allem gemeinsames Singen für das menschliche Leben als ein unverzichtbares Element beschrieben. So sehen das auch die knapp 50 Sänger und Verantwortlichen des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach und üben sich in Geduld und in Hoffnung auf bessere Zeiten.

Singen findet daher im Moment nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur unter der Dusche, in der Badewanne oder allein im Auto statt.