Advent im Schulmuseum stimmt auf Weihnachten ein

Noch Bedarf an Weihnachtsdekoration? Dann ist der offene Bastelnachmittag am Samstag, 3. Dezember, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr für Groß und Klein genau das Richtige. Das Schulmuseum Friedrichshafen lädt zum gemeinsamen Gestalten von Sternen, Christbaumschmuck und Weihnachtskarten ein. Wer mag, kann an diesem Nachmittag so viel Sütterlin lernen, dass es für einen Weihnachtswunsch reicht.

Wer Historisches über die Weihnachtszeit in Schule und Zuhause lernen möchte, ist bei der Kostümführung am Sonntag, 11. Dezember, mit Margarete Zinser gut aufgehoben. Und wer sich in der Sütterlinschrift ausprobieren will, der kann im Anschluss noch Weihnachtskarten schreiben oder auch Sterne, Weihnachtskugeln und vieles mehr basteln.

Am 4. Advent findet im Schulmuseum ein Programm für die ganze Familie statt. Wer sich ganz in Ruhe und begleitet die Sonderausstellung „#schreiben – Tinte oder Tablet?“ anschauen möchte, hat mit der offenen Führung am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr die Gelegenheit dazu. Zeitgleich findet für die kleinen Besucher eine zauberhafte Märchenstunde in der Märchenhöhle statt.

Zur weihnachtlichen Führung am 11. Dezember empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung – per Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de oder zu den Öffnungszeiten telefonisch unter 07541/20355600. Während der Führungen gilt die Maskenpflicht.