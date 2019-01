„Advent am Competence Park“ bringt 3000 Euro für die Kinderstiftung

Mit der Aktion „Advent am Competence Park Friedrichshafen“ hatten Mitarbeiter der Firmen, die am Standort Competence Park angesiedelt sind, einen Adventsmarkt für einen guten Zweck organisiert. Der Erlös von 3000 Euro ging nun an die Kinderstiftung Bodensee und wurde stellvertretend von Projekleiterin Nicole Aich entgegengenommen. „Wir schauen wo die Not am größten ist und setzen dort das Geld ein“, sagte Aich. Ganz bewusst wollte man das Geld für einen guten Zweck vor Ort spenden, so Prisma Geschäftsführer Stefan Nachbaur. Viele Mitarbeiter von Prisma, BKK, MTU, ZF, Credo Ristorante und vom Kinderhaus Wiki hätten auf eigene Initiative beim Adventsmarkt im Innenhof des Competence Parks mitgewirkt. Mit Glühwein- und Waffelständen, Maronis und vielen anderen Köstlichkeiten sorgten sie für ein weihnachtliches Ambiente und für viele Einnahmen. Alles wurde auf Spendenbasis verkauft und zum Schluss der Betrag aufgerundet. Bedürftige Kinder im Bodenseekreis dürfen sich nun über die gespendete Summe freuen. Foto: Habermaas