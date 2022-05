ADFC verkauft gebrauchte Fahrräder

Der ADFC Bodenseekreis lädt fü Samstag, 21. Mai, von 9 bis 12 Uhr zum Fahrrad-Gebrauchtmarkt in die Alte Festhalle in Friedrichshafen, Scheffelstraße 16, ein. Hier können Personen ihr Fahrrad anbieten oder ein gebrauchtes Rad erwerben.

Die angelieferten Räder müssen fahrtauglich und verkehrssicher sein, teilt der ADFC in einer Ankündigung mit. Die Anlieferung der Fahrräder erfolgt von 9 bis 10 Uhr, der Verkauf von 10 bis 12 Uhr.

Bei dieser Veranstaltung codiert der ADFC auch die Fahrräder von angemeldeten Interessenten. Der von der Polizei entwickelte EIN-Code wird in das Sattelrohr graviert (keine Carbon-Rahmen und keine Leasing-Räder), wodurch sich die Eigentümer identifizieren lassen. Die Anmeldung zum Codieren ist telefonisch unter 0152/56 15 43 04 oder per E-Mail möglich an codieren-bodenseekreis@adfc-bw.de.