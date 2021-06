ADFC-Radtour vom Donautal in den Hegau

Der ADFC Bodenseekreis geht am Sonntag, 4. Juli, auf eine 75 Kilometer lange Radtour von Sigmaringen durch den Hegau bis nach Ludwigshafen/Bodensee an. Die Fahrt führt der ADFC-Mittelung zufolge anfänglich durch das Donautal bis Tuttlingen. Nach einem Café-Besuch geht es hinauf auf den Hegauer Hauptkamm mit einer Aussicht Richtung Bodensee. Der Panoramaweg führt durch Emmingen, Liptingen, Heudorf, Münchhöf nach Ludwigshafen. Mit dem Zug fährt die Gruppe zurück nach Friedrichshafen. Gute Kondition, Fahrradhelm, ein Vesper und eine Anmeldung beim Tourenleiter sind erforderlich (Telefon 0163 / 37176 92 oder per E-Mail an christoph.kreh@adfc-bw.de). Treffpunkt ist am Stadtbahnhof Friedrichshafen.