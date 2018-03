ADFC kritisiert Radlerstreifen in Friedrichshafen

Der ADFC Friedrichshafen kritisiert die Stadt wegen eines Radfahrstreifens auf der Paulinenstraße. Er war schon für 2016 geplant, jetzt ist aber nicht vor 2020 damit zu rechnen. Außerdem droht eine Vervielfachung der Kosten.

Eigentlich sollte auf der Paulinenstraße stadtauswärts schon seit 2016 ein Fahrradstreifen markiert sein – nicht mehr wie bisher auf dem Gehweg, sondern auf der Fahrbahn. Stattdessen befindet sich dort eine Parkspur für Pkw. Geschätzte 300 Meter, auf denen sich bei einem Ortstermin an einem gewöhnlichen Dienstag um 11.30 Uhr aber kaum ein Fahrzeug befindet. Gegenüber dasselbe Bild. Für Bernhard Glatthaar, Vorsitzender des ADFC, ein vertrauter Anblick. Über den Daumen gepeilt hätten auf jeder Seite noch 25 Autos Platz, meint er. Der Grund dafür ist einfach: Wer hier parkt, wird am Automaten zur Kasse gebeten. Deshalb wird jetzt um die Ecke geparkt, wo keine Gebühren fällig werden. Und so stehen in der Gebhardstraße die Autos dicht an dicht. Aber eben nicht in der Paulinenstraße.

Zweifel am „Parkdruck“

Die Stadtverwaltung sieht das anders. „In der Paulinenstraße besteht hoher Parkdruck, weshalb der Wegfall von Stellplätzen kritisch zu sehen ist“, schreibt die Pressestelle auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Für Glatthaar und seinen Stellvertreter Roland Merz ist das nicht plausibel. Die beiden Parkränder in der Paulinenstraße würden auf beiden Seiten so schwach benutzt, dass man auf den stadtauswärts führenden zu Gunsten der Radspur ersatzlos verzichten könne. Die Stadtverwaltung verzögere mit dem nicht stichhaltigen Argument des „Parkdrucks“ den vom Gemeinderat für 2016 veranschlagten Bau der Radspur: frühestens 2020 soll nun mit dem Bau begonnen werden.

Neue Unfallrisiken in Sicht

Für noch bedenklicher halten die ADFC-Vertreter aber, wo die Verwaltung die Ersatzparkplätze schaffen will: nämlich fast dort, wo sie sich bereits befinden – nur nach rechts verlagert, in Form von Parkbuchten. „Wer dann hier parkt, muss beim Ein- und Ausfahren den neuen Radstreifen queren. Damit werden neue Unfallrisiken für Radfahrer geschaffen“, sagt Roland Merz. Diese Variante führe wiederum das Konzept des Radstreifens als Ganzes ins Absurde, sind die beiden überzeugt. Denn vom Gehweg auf die Straße solle der Radstreifen ja gerade deswegen verlegt werden, um Unfallrisken zu minimieren. So heißt es im Radverkehrskonzept, für das ADFC und Stadt zusammenarbeiten: „Die Unfallanalyse belegt, dass ein Großteil der Unfälle mit leicht- und schwerverletzten Radfahrern an der Paulinenstraße auf die Führung des Radverkehrs im Seitenraum zurückzuführen ist. Das Unfallgeschehen konzentriert sich auf die Südseite der Straße, hier sind zahlreiche Straßeneinmündungen.“ Soll heißen: Weil der Radverkehr auf dem Gehweg an den Einmündungen leicht übersehen wird, muss er auf die Straße.

Kosten in siebenfacher Höhe

Die Kosten für eine Radspur auf der Straße sowie für drei Querungshilfen wurden auf 185 000 Euro berechnet. Wenn aber nun die Parkplätze, die durch die Radspur entfallen, rechts von der Fahrspur wiederum neu angelegt werden, hätte das eine Explosion der Kosten zur Folge: die Stadt veranschlagt für diese Variante 1,4 Millionen Euro; das Siebeneinhalbfache des vom Gemeinderat verabschiedeten Konzepts. Bei einer solchen Verteuerung nehme die Stadt in Kauf, dass der Radstreifen am Ende gar nicht umgesetzt werde, meint Bernhard Glatthaar.

Parkplätze statt Allee

Der ADFC kritisiert darüber hinaus, dass Ersatz-Parkplätze rechts eines neuen Radstreifens auf Kosten der Allee gingen. Denn wo sollten diese Parkplätze entstehen, wenn nicht gerade dort? Ersatzparkplätze wären also mit Baumfällungen verbunden. Zudem befürchten die ADFC-Vertreter, dass der Eingriff in die Grünflächen zur Schädigung der Wurzeln benachbarter Bäume führe.

Große oder kleine Lösung?

Den Fragenkatalog dieser Zeitung rund um das Projekt konnte die Pressestelle der Stadt am Dienstag dieser Woche nicht beantworten. Pressesprecherin Andrea Kreuzer begründet das mit der Kürze der Zeit und mit dem Urlaub beteiligter Amtsleiter. Eine erste kurze Stellungnahme der Stadt klingt aber kompromissbereit. Darin heißt es: „Eine ’kleine Lösung’ nur mit Markierung der Radfahrstreifen und mit dem Bau der erforderlichen Querungshilfen ist mit weitaus geringeren Kosten grundsätzlich möglich.“ Die ursprüngliche, 185 000 Euro teure Variante wäre damit wieder im Spiel. Zugleich wird von der 1,4 Millionen teuren Variante aber nicht abgerückt. Stattdessen ist von ihrer schrittweisen Umsetzung die Rede: „Es könnten auch verkehrlich sinnvolle Teilabschnitte der „großen“ Lösung gebildet werden, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden könnten.“

Den Gedanken des ADFC, dass es der Stadt mit dem Bau des Radfahrstreifens womöglich gar nicht so ernst sei, weist die Pressestelle implizit zurück. Sie schreibt: „Der Gemeinderat hat für die Jahre 2018/19 jeweils 50 000 Euro an Planungsmitteln für das Projekt bewilligt und somit den politischen Willen zum Ausdruck gebracht, dort etwas Komplettes umzusetzen.“ In diesem Sinne betont die Pressestelle auch, dass die Maßnahme im Radverkehrskonzept „aus Sicherheitsgründen mir Priorität 1“ enthalten sei.

Geklärt sind die offenen Fragen des Projekts damit aber noch nicht.