ADFC: Kein Hochpunkt ohne Verkehrskonzept

Der ADFC Bodenseekreis nimmt in einer Mitteilung Stellung zum geplanten „Hochpunkt“ auf dem Schlossgarten-Areal an der Ecke Friedrichstraße und Werastraße in Friedrichshafen. Aus Sicht des ADFC müsse demnach zuerst die verkehrliche Erschließung geprüft werden, ob das geplante Hotelkonzept an dieser auch topografisch komplexen Lage überhaupt realisierbar sei.

Hier wären Zweifel angebracht, denn vielfältige Nutzungen seien zu berücksichtigen: „Benötigt werden Haltemöglichkeiten für Reisebusse, Lade- und Rangierzonen für Lkw, Warteflächen für Gäste-Pkw und Taxis, eine Tiefgaragenzufahrt, ausreichende Fahrradstellplätze im Außenbereich und eine barrierefreie Erschließung für Fußgänger. Diese unterschiedlichen Anforderungen müssen auf dem kompakten Gelände sicher, konfliktfrei und komfortabel gewährleistet werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und: „Die dafür notwendigen Verkehrsflächen sollten dabei in eine attraktive Außengestaltung eingebettet werden und dürfen nicht der Flächenoptimierung des Gebäudes zum Opfer fallen.“ Eine weitere Voraussetzung sei die Neugestaltung der Friedrichstraße und Werastraße, welche im aktuellen Ausbauzustand allein auf einen optimalen Verkehrsfluss des Kfz-Verkehrs ausgerichtet sei. Ohne einen Straßenumbau hält der ADFC das Projekt für nicht umsetzbar: „Denn ein Hotel mit öffentlichem Veranstaltungsangebot wird auch zu deutlich mehr Rad- und Fußverkehr an dieser Stelle führen.“ Folglich müsse der Hochpunkt von der Friedrichstraße abgerückt sein, um den notwendigen Platz für ein konfliktfreies Miteinander der Verkehrsteilnehmer und Hotelgäste anzubieten.

Bodensee-Umradler, die das Hotel für ihren Aufenthalt nutzen und mit dem Rad ansteuern, oder Business-Gäste beim Abendspaziergang bräuchten außerdem eine sichere Querungsmöglichkeit der Friedrichstraße in die südliche Werastraße Richtung Schloss. Konkrete Pläne der Stadtverwaltung für eine Umgestaltung des Straßenraums im Bereich des Hochpunkts seien aber nicht vorhanden, bemängelt der ADFC: „ Leider hat es das Baudezernat seit 2013 nicht geschafft, einen Verkehrsentwicklungsplan zu erstellen und ein beschlussreifes Gesamtkonzept für die erforderliche Verkehrsberuhigung und Umgestaltung der Friedrichstraße vorzulegen.“