Der Rahmenplan und das Mobilitätskonzept des Fallenbrunnens befinden sich derzeit in der öffentlichen Anhörung. Aus Sicht des ADFC muss bei den weiteren Planungen das Ziel sein, den Fallenbrunnen zu einem grundsätzlich Kfz-freien Quartier zu entwickeln. Neben der konsequenten Steuerung des ruhenden Kfz-Verkehrs sei es für die Zukunft des Fallenbrunnens von entscheidender Bedeutung, keinen Kfz-Durchgangsverkehr zu ermöglichen.

Allein der Rad- und Fußverkehr sowie der ÖPNV sollen den Fallenbrunnen künftig durchqueren dürfen, fordert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in der Presseerklärung. Darin heißt es, dass ein Konzept für den ruhenden Verkehr entwickelt werden muss, das den motorisierten Individualverkehr an den beiden Zufahrten in Parkhäusern auffängt. Haltemöglichkeiten für mobilitätseingeschränkte Personen und Kurzzeit-Ladezonen im Quartier sollen selbstverständlich eingeplant werden. „Ließe man die freie Einfahrt des motorisierten Individualverkehrs im Fallenbrunnen zu, würde dies dazu führen, dass unerwünschter Durchgangsverkehr und Parksuchverkehr die angestrebte Aufenthaltsqualität zunichtemachen“, schreibt der ADFC. Der Club fordert auch, bei der Planung ausreichend dimensionierte Flächen für Fahrradabstellanlagen vorzuhalten. Auch der geplante Anschluss des Velorings und die Funktion der Windhager Straße spielen für die Verkehrserschließung des Fallenbrunnes eine herausragende Rolle, so der ADFC weiter. Beim Veloring sei die zeitnahe Umsetzung sehr wichtig, „denn Interessenten an einer Ansiedlung im Fallenbrunnen brauchen ein verlässliches Verkehrskonzept für ihre Entscheidung“. Auf der Windhager Straße ist laut Fahrradclub die Attraktivität und Sicherheit des Rad- und Fußverkehrs derzeit von zu hohen Geschwindigkeiten der Kfz auf der teils unübersichtlichen Straße beeinträchtigt. Deshalb sei es wichtig, die Windhager Straße aus dem Kfz-Netz herauszunehmen und eine Fahrradstraße einzurichten.

Die Berücksichtigung dieser ADFC-Vorschläge ermögliche die Entwicklung des Fallenbrunnens zu einem Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität für Wohnen, Lernen und Arbeiten, mit bestmöglicher Nutzung der hochwertigen Flächen und mit einer perspektivisch klimaneutralen Ausrichtung. „Es wäre ein in der Region einzigartiges innovatives Modellprojekt in Sachen Mobilität, wie es auch im ISEK enthalten ist. Friedrichshafen würde dadurch für neue gesellschaftliche Gruppen attraktiv und könnte sein Image als moderne und zukunftsfähige Stadt verbessern“, heißt es abschließend