ADFC Bodenseekreis: Schutzstreifen reichen für Sicherheit von Radfahrern nicht aus

Das in rund 30 Kommunen in Baden-Württemberg laufende und vom Land geförderte Modellprojekt der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK), der Friedrichshafen angehört, soll dazu beitragen, die Chancen und Risiken von solchen Schutzstreifen aufzuzeigen. Es soll lau Stadt auch geklärt werden, ob Schutzstreifen auch in den Straßen, in denen die Restfahrbahnbreite geringer als 4,50 Meter (mindestens aber 4,10 Meter) ist, von den Autofahrern akzeptiert werden.

In Friedrichshafen wurden für diesen Versuch in der Barbarossastraße auf beiden Seiten Schutzstreifen markiert. In der Waggershauser Straße und in der Tannenburgstraße hingegen wurden einseitige Schutzstreifen angebracht. Bei einseitig angelegten Schutzstreifen wird die bergauf führende Seite gewählt, um dem bergauffahrenden und langsameren Radfahrer zusätzliche Sicherheit zu geben.

Für die Möglichkeit einer Unterschreitung der bisherigen Mindestmaße sei seitens der obersten Straßenverkehrsbehörde des Landes eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen worden. Bevor das Projekt startete, wurden laut Stadt im Herbst 2019 Bestandsbeobachtungen an allen Modellstrecken gemacht, die dann mit den Projektbeobachtungen im laufenden Versuch verglichen werden sollen.

Welche Ergebnisse die noch bis 2021 laufende Untersuchung bringt und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können, muss abgewartet werden. Der Versuch soll zeigen, welche Möglichkeiten für mehr Sicherheit für Radler auch in rechtlicher Hinsicht geschaffen werden können.