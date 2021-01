Der starke Schneefall hat die Mitarbeiter des städtischen Winterdiensts an ihre Grenzen gebracht, aber auch die Verkehrsteilnehmer hatten mit den Schneemassen zu kämpfen. Der allgemeine Deutsche Fahrradclub zieht gut eine Woche nach dem Wintereinbruch in einer Pressemitteilung eine erste Bilanz.

Die meisten Radwege seien demnach wieder befahrbar, was vor allem dem Tauwetter zu verdanken ist. „Doch leider versperren immer noch zu viele Schneeberge die Durchfahrt auf wichtigen Radrouten, wie zum Beispiel an der Kreuzung Maybachstraße/Olgastraße“, moniert der ADFC. Wie in den Jahren zuvor werde dieser wichtige Durchlass als Ablagefläche für Schnee verwendet, sodass Radfahrer über den Gehweg fahren müssten.

Blockiert seien im Stadtgebiet auch zahlreiche Auf- und Abfahrten und Furten für Radfahrer und praktisch alle Radfahr- und Schutzstreifen, sodass Radfahrer auf der Fahrbahn fahren müssten, denn das Radeln auf Gehwegen ist auch im Winter verboten. Nicht nur an Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an Knotenpunkten hält es der ADFC deshalb für erforderlich, dass die Schneeräumung auch aus dem Blickwinkel von Radfahrern erfolgen sollte. An Querungsstellen für Fußwege, die ebenfalls oft nicht geräumt seien, solle der Winterdienst die Perspektive der Fußgänger einnehmen, denn eine maschinelle Räumung sei hier oft nicht ausreichend.

Autofahrer sollten im Winter besonders rücksichtsvoll gegenüber Radfahrern sein und diese auf der Fahrbahn tolerieren, anstatt sie anzuhupen. Beim Überholen von Radfahrern ist es wichtig, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, aber Autofahrer sollten auch darauf achten, Radfahrer nicht mit Schneematsch zu bespritzen.