ADAC Friedrichshafen bei der Winterrallye Seegfrörne

Trotz der derzeit enorm hohen Spritpreise ließen sich 20 Oldtimer-Besitzer am Wochenende nicht das Vergnügen an einer Teilnahme der Bodensee Oldtimer-Rallye nehmen. Der Veranstalter, das Oldtimerland Bodensee aus Singen, schickte die Teams am Samstagmorgen auf die Strecke von Bodman-Ludwigshafen aus über die Schweiz am Seeufer entlang bis Bregenz. Am Sonntag dann ging es wieder zurück, Ziel war ebenfalls in Bodman-Ludwigshafen. Entlang der Strecke waren an verschiedenen Orten Durchfahrtsposten anzufahren. In Friedrichshafen war dieser Posten wie jedes Jahr am Zeppelin-Museum, betreut vom ADAC Friedrichshafen.