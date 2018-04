Achter Häfler Citylauf mit guter Beteiligung

So viel los ist sonst höchstens am Seehasenfest in der Häfler Altstadt. Rund 350 Schüler samt Lehrer, Mamas, Papas, Omas und Opas drängten sich am Freitag gegen 16 Uhr am Buchhornplatz, um zum vierten Häfler Schülerlauf zu starten. Die große Beteiligung brachte den Zeitplan etwas durcheinander, aber um 16.30 Uhr konnte Bürgermeister Andreas Köster die 1. und 2. Klassen auf die Altstadtrunde (800 Meter) schicken. In dieser Gruppe erzielten Lorenz Murray (Swiss International School) und Dorina Muriqi (Pestalozzi-Schule) die schnellsten Zeiten. Bei den Erstklässlern lagen Tom Briemle (Kluftern) und Mathilda Kolditz (Fischbach) vorne.

Beim Lauf der Dritt- und Viertklässler über zwei Runden und damit schon anspruchsvolle 1600 Meter gelang Sebastian Mathias von der Bodensee-Schule eine faustdicke Überraschung. Der Drittklässler war gut 10 Sekunden schneller als Elias Schreiber (Schreienesch), der den Lauf der Viertklässler gewann. Emma Bornträger (Bodensee-Schule) und Louisa Briemle (Kluftern) siegten bei den Mädchen.

Grundschule Kluftern ist am stärksten vertreten

Tolle Stimmung herrschte wenig später bei der Siegerehrung an der Musikmuschel, wo die Erstplatzierten ihre Urkunden und Siegerprämien in Empfang nehmen durften. Die Medaillen an alle Teilnehmer wurden gleich nach dem Zieleinlauf vergeben. Die stärkste Beteiligung stellte wieder die Grundschule Kluftern und bekam dafür den großen Pokal. Da kam diesmal der eigentliche City-Lauf nicht ganz mit. Lediglich 44 Zweier-Teams hatten gemeldet, etwa 10 weniger als im Vorjahr. „Zu viele Konkurrenzveranstaltungen an diesem Wochenende“, erklärte Claus Baumann vom Laufsportmarketing, das die Zeitmessung und Auswertung vornahm.

Schnellstes Team waren wie im Vorjahr die Fischbach Runners (Dirk Joos und Gregor Traub) mit sogar der gleichen Laufleistung von 22 Runden. Nur die BSG Liebenau mit Andreas Müller und Rodrigo Otey konnten eine Überrundung verhindern und belegten in der Gesamtwertung mit etwa einer halben Runde Rückstand Platz zwei. Bestes Mixed-Team mit 20 Runden waren Julia Hübner und Tobias Wutz aus Memmingen und die schnellsten Frauen Lisa Croll und Sabrina Rieser, die unter „Die Schlümpfe“ gemeldet hatten. Sie kamen auf starke 19 Runden. Beachtlich hielten sich die jüngsten Läuferinnen im Feld: Die GZG-Angels Ella Leim und Jessica Schnapp (Damen bis 30) schafften 18 Runden und die RaSis (Marlene und Theresia Rall) kamen auf 15 Runden oder zwölf Kilometer. Für Irmgard Olma (W70!) und ihren Partner Andreas in der Klasse „Mixed über 100“ wurden 17 Runden gezählt.