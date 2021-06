Acht Youngstars schmettern für Baden-Württemberg

Die Auswahl Baden-Württembergs spielt in der Vorrunde am Freitag gegen Deutschland I (10 Uhr), Rheinland-Pfalz (14 Uhr) und Mecklenburg-Vorpommern (18 Uhr). Alle drei Spiele können per Livestream verfolgt werden. Die Übertragungen finden sich im Internet unter:

Die Baden-Württemberg-Auswahl tritt mit acht Spielern der Volley Youngstars des VfB Friedrichshafen zu einem Auswahlturnier an. In Brandenburg an der Havel sind die Kaderspieler des Bundesstützpunkts Volleyball am Wochenende nach langer Wettkampfpause wieder im Einsatz. Nachdem der Bundespokal coronabedingt abgesagt wurde, richtet der VC Brandenburg vom 18. bis 20. Juni ein U19-Bundesauswahlturnier aus.

Elf Mannschaften mit den besten Nachwuchsvolleyballern Deutschlands sind laut Mitteilung für das Turnier gemeldet. Außer Baden-Württemberg nehmen die Landesauswahlteams aus Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen teil. Zusätzlich spielen zwei Auswahlmannschaften des Deutschen Volleyballverbands (DVV) der Jahrgänge 2005/2006 mit. Die Volley Youngstars Friedrichshafen sind mit gleich acht Spielern vertreten.

Milan Kvrzic, Carl Möller, Fabian Hosch, Anton Jung, Silvio Hellrigl, Simon Kohn und Philipp Herrmann, die mit den Youngstars in der abgelaufenen Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga gespielt haben, schmettern mit VfB-Profi Ben-Simon Bonin für die baden-württembergische Auswahl. Diese wird von Landestrainer Philipp Sigmund betreut. Youngstar Felix Baumann und David Markovic aus der Jugend des VfB Friedrichshafen sind für die DVV-Auswahl nominiert.

Bundesstützpunkt-Trainer Adrian Pfleghar macht sich vor Ort ein Bild von seinen Jungs, zu denen in der kommenden Saison auch Mika Ahmann (Team Germany) gehört, der im Sommer vom TSV Schmiden zu den Youngstars wechselt.