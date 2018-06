Acht Stufen hindern Senior am Einkauf bei Aldi

Der Himmel ist wolkenlos. Adam Beisert ist aber mit Regenschirm unterwegs. Nicht, weil er schlechtes Wetter fürchtet, sondern weil er ihn bisweilen als Taststock braucht. „Ich sehe noch knapp zehn Prozent“, sagt der 84-Jährige, der am Grauen Star leidet. Adam Beisert hebt den Regenschirm und zeigt damit auf die Treppenstufen, die zur Aldi-Filiale in der Adelheidstraße hochführen. „Ich war Meister bei ZF und Sicherheitsbeauftragter. Aber sowas“, sagt er, „hätte man da gar nicht abgenommen.“

Er vermisst ein Treppengeländer, an dem er sich festhalten kann. Seit einigen Monaten vermisst er es, als seine Frau beschlossen hat, zu ihrem 80. Geburtstag den Führerschein abzugeben. Sie wollte ausschließen, durch unsichere Fahrweise zur Gefahr im Straßenverkehr zu werden. Ihr Mann selbst hat sie dazu ermutigt. Er fährt schon seit 19 Jahren nicht mehr selbst. „Als wir noch mit dem Auto zu Aldi fuhren, sind uns diese Stufen gar nicht aufgefallen“, sagt er. Damals konnte das Ehepaar ja auch direkt bei Aldi vor der Ladentür parken.

Jetzt fährt das Paar mit dem Bus zum Einkaufen, mit dem Adam Beisert generell auch gut zurechtkommt. „Ich sage immer: Wir leisten uns jetzt ein ganz großes Auto mit eigenem Chauffeur. Nur nehmen wir andere Leute mit, weil es sonst einsam wäre.“ Wenn er zu Aldi will, steigt Adam Beisert an der Bushaltestelle in der Ravensburger Straße aus und geht die letzten 300 Meter zu Fuß. Es macht ihm nichts aus, dass ein Teil des Weges über die sehr schmale Radspur neben der Ravensburger Straße führt. Er zählt darauf, dass ihn die entgegenkommenden Radler schon nicht überfahren werden. Vorsichtshalber hält er den Regenschirm quer vor den Körper. Unsicher wird er aber erst an der Treppe, die zu Aldi führt. „Die Treppe hoch, das geht noch einigermaßen“, sagt er. „Aber abwärts bekomme ich Angst. Und dann werde ich wackelig.“ Mit seiner Sehbehinderung erkennt Adam Beisert die Ränder der Stufen nicht mehr. Oben an der Treppe sieht er beim Blick nach unten nur eine gleichfarbige Betonfläche. Und dass ihn monatelang arge Gehbeschwerden plagten, macht die Sache nicht einfacher. Zumal er ja auch noch den vollen Einkaufstrolley nach unten schaffen muss.

Ein Geländer auf nur einer Seite, das würde Adam Beisert schon genügen. Diesen Wunsch hat er einer Kassiererin in der Aldi-Filiale auch bereits geschildert. Geschehen sei aber nichts. Bei der Stadtverwaltung wiederum habe ihm eine Frau am Telefon erklärt, dass die Stadt nicht zuständig sei, sagt er. Auf Anfrage der SZ bei der städtischen Pressestelle bestätigt sich das: Die Treppe steht nicht auf städtischem Gebiet, sondern auf Privatgelände. Dann also zu Aldi. Die Pressestelle von Aldi Süd reagiert auf die Anfrage dieser Zeitung recht schnell – und vor allem zugänglich. „Eine gute Erreichbarkeit unserer Filialen möchten wir selbstverständlich auch Senioren und Menschen mit Behinderungen ermöglichen“, heißt es in der Antwort. Und weiter: „An unserem Standort in der Adelheidstraße mussten unsere Kunden an dem angesprochenen Treppenaufgang bislang leider mit einem Provisorium auskommen.“ Das werde sich aber schon bald ändern: „Die Installation eines Treppengeländers ist bereits geplant und wird in nächster Zweit erfolgen.“

Adam Beisert ist mit dieser Auskunft zufrieden. „Da muss man sagen, die Schwäbische Zeitung hat einen Wert gehabt“, sagt er. „Als ’normaler’ Mensch wird man ja immer nur abgewimmelt.“ Jetzt hofft er, dass das Geländer innerhalb der nächsten vier Wochen installiert sein wird. Wenn nicht, will er noch mal bei der SZ anrufen.