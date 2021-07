Acht Schülerinnen und Schüler werden für besondere Talente und Engagement mit Maybach-Preis ausgezeichnet

Für gewöhnlich ist sie der Höhepunkt des Schuljahres am Karl-Maybach-Gymnasium: die Maybach-Preisverleihung. In diesem Jahr fiel der Festakt zum zweiten Mal wegen der Pandemie aus. Die Preise wurden trotzdem vergeben. Der Schulleiter des Gymnasiums war beeindruckt von der Kreativität der Schüler

Mit einer Premiere konnte die Jury beim diesjährigen Maybach-Preis aufwarten, wie es in dem Pressebericht heißt. Zum ersten Mal habe ein Dreierkollegium einen der beiden begehrten Preise erhalten. Neben Saide Nestler wurden so die Leiter der Robotics-AG am KMG Eric Jacob, Felix Kunze und Louis Schell ausgezeichnet. Die diesjährigen Kandidaten machten es der Jury nicht leicht. „Selten hätten ihn so viele Kursstufenschüler verdient wie in diesem Schuljahr, selten passten so viele Schüler zum Namensgeber des Preises: leidenschaftlich technikbegeistert und stets kreativ an Lösungen interessiert – wie auch Karl Maybach“, zeigte sich Schulleiter Christoph Felder beeindruckt von der Anzahl geeigneter Kandidaten.

Dass die Wahl letztlich auf Saide Nestler fiel, lag vor allem an ihrem herausragenden Notendurchschnitt, aber auch an ihrer Vielseitigkeit. Neben ihrer Begeisterung für Technik zeichnet sich die Schülerin, die sich ebenfalls am Schülerforschungszentrum engagiert, durch ihr breitgefächertes Interesse aus. Die geschichtsbegeisterte Schülerin belegt das Schwerpunktfach Latein und kann auch dort mit hervorragenden Leistungen glänzen. Bei all ihren Talenten sei es aber „vor allem ihre Bescheidenheit“, die sie auszeichne, sagte ihr Tutor und Lateinlehrer Johannes Spannagel stolz.

Mit Eric Jacob, Felix Kunze und Louis Schell wurden drei Schüler als Team ausgezeichnet, die durch ihren nimmermüden Einsatz das Schulleben entscheidend bereichern. Dabei scheint ihr Engagement beinahe grenzenlos. Als Leiter der Robotics-AG sind die Elftklässler erfolgreich und belegen mit ihrem Team bei nationalen und internationalen Wettbewerben regelmäßig Spitzenplätze. Bei anderen Projekten kooperieren sie mit Friedrichshafener Unternehmen wie der MTU.

Den Kulturpreis erhielt in diesem Jahr Greta Hartleb, ebenfalls aus der elften Klasse. Die talentierte Sängerin erreichte mit ihrem Partner am Klavier im landesweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Preis und qualifizierte sich damit für das Bundesfinale.

Herausragendes auf Bundesebene leistete Lia Gebe aus der zehnten Jahrgangsstufe bereits. Die passionierte Judoka erkämpfte sich bei den deutschen Meisterschaften die Bronzemedaille und wurde für ihren Erfolg am KMG mit dem Sportpreis ausgezeichnet.

Der noch amtierenden Schülersprecherin Romy Butz wurde in diesem Jahr der Sozialpreis verliehen. „Romy wird von Schülern und Lehrern stets als durch und durch sozial erlebt und zeigt dabei keine Show für die Galerie, sondern ernsthaftes und ehrliches Engagement beim Umsetzen ihrer Ideen“, sagte Schulleiter Felder die Vergabe. Ganz besonders freue er sich über ihr „selbstbewusstes und gleichzeitig stets freundliches und respektvolles Auftreten“.

Die Preise für die „Versetzungen des Jahres“, die erst seit wenigen Jahren vergeben werden, erhielten Sophia Getachew aus der neunten Klasse und Rowena Jose aus der sechsten Jahrgangsstufe. Mit dem Preis werden Schüler ausgezeichnet, die erst seit Kurzem in Deutschland sind und trotz der Sprachbarriere auf dem Gymnasium anerkennenswerte Leistungen zeigen und das Klassenziel erreichen. Sophia wurde in den USA geboren und besuchte in Singapur die Grundschule. Erst seit 2018 wohnt sie in Friedrichshafen. Rowena kam sogar erst 2019 nach Deutschland. Bereits nach kurzer Zeit waren ihre Schulleistungen auf der Ludwig-Dürr-Schule so gut, dass sie von ihrer Klassenlehrerin auf das KMG weiterempfohlen wurde, wo sie seitdem ihre Schulkarriere erfolgreich fortsetzt.