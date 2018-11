Acht Millionen Euro im Jahr für die Zeppelin-Uni

Es geht ums Geld. Der Gemeinderat und zuvor sein Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) haben in den kommenden Sitzungen am 3. Dezember und am 17. Dezember über die künftige Finanzierung der Zeppelin-Universität (ZU) zu beraten und beschließen. Die Uni braucht mehr Geld, spätestens ab 2021, weil in den beiden Jahren vorher noch Rücklagen verbraucht werden können. Die Stadtverwaltung hat dazu gemeinsam mit der ZU einen Plan entwickelt.

Das hat die Uni bisher gekostet

In der Vergangenheit war immer wieder die Rede von einer Erhöhung der Grundförderung. Diese besteht aus den Studiengebühren, der Förderung durch die Zeppelin-Stiftung, die Zeppelin GmbH und die ZF Friedrichshafen AG (die drei Z) sowie Drittmitteln, die die Uni einwirbt. Die Zeppelin-Universität hat unter dem Strich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 von den drei Z rund 95,15 Millionen Euro erhalten.

„Jetzt aber hat die ZU auch geliefert“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand und verweist auf die wenigen Jahre unter der Präsidentschaft von Insa Sjurts, in denen die Uni nicht nur umgebaut worden ist, sondern auch 4,27 Millionen Euro Rücklagen gebildet hat.

Darum ist mehr Geld nötig

Die Verlängerung der staatlichen Anerkennung der Zeppelin-Universität und des Rechts, Doktortitel zu verleihen (Promotionsrecht), bis 30. Juni 2023, die das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg am 18. April diesen Jahres ausgesprochen hat, ist mit Auflagen verbunden, die die Universität in verschiedenen Schritten erfüllen muss und zum Teil bereits erfüllt hat. In erster Linie geht es dabei um die Stärkung der Forschungsleistung und die Schärfung des Forschungsprofils. ZU-Präsidentin Insa Sjurts sagt dazu: „Wir müssen das Profil schärfen, das bisher von dem Motto getragen wurde ,Universität zwischen Wirtschaft, Politik und Kultur’. ,Zwischen’ ist so viel wie nichts, und das muss sich ändern.“ Weitere wichtige Auflagen sind die Erhöhung des Anteils hauptberuflicher professoraler Lehre und die Erhöhung der Entlohnung wissenschaftlicher Mitarbeiter auf staatliches Niveau.

So erfüllt die Uni diese Auflagen

Für diese Auflagenerfüllung hat sich die Zeppelin-Universität eine Strategie zurechtgelegt, die mit den Gremien, der Zeppelin-Universitäts-Stiftung wie auch mit den Grundförderern der ZU, der ZF Friedrichshafen AG und dem Zeppelin Konzern sowie Oberbürgermeister Andreas Brand abgestimmt worden ist. Lesen Sie die Details dieser Strategie im unten stehenden Kasten.

Das sind die Konsequenzen der Strategieentwicklung

Die Umsetzung der Strategie erfordert einen höheren Finanzbedarf. Der beträgt pro Jahr rund zwei Millionen Euro mehr, als bislang flossen. Die drei Z haben bisher rund 6 Millionen Euro pro Jahr als Grundförderung gezahlt. Den Mehrbedarf kann die ZU in den kommenden Jahren noch selbst decken, da die 4,27 Millionen Euro Rücklagen gebildet werden konnten. Ab 2021 aber ist sie auf eine Erhöhung der Grundfinanzierung angewiesen. Nach den Berechnungen, die die Stadtverwaltung als Grundlage für die Beratungsvorlage von FVA und Gemeinderat erstellt hat, erhöht sich die Grundförderung ab 2021 „für den Akkreditierungszeitraum zunächst bis Ende 2023“ um bis zu zwei Millionen Euro auf dann bis zu acht Millionen Euro.

So soll die Finanzierung aufgebaut werden

Die Stadt Friedrichshafen – so der Vorschlag der Verwaltung – erklärt sich bereit, 2019 und 2020 die bisherige Grundförderung der drei Z alleine durch die Zeppelin-Stiftung zu finanzieren. Damit verbunden ist, dass die „bisherigen Grundförderer ZF Friedrichshafen AG und Zeppelin-Konzern“ auch in Zukunft ihre Lehrstuhlförderung und Projektunterstützung fortsetzen.

In die Erhöhung der Grundfinanzierung um bis zu zwei Millionen Euro jährlich sind Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten eingerechnet. 2023 wird die ZU erneut reakkreditiert werden, dann wird auch wieder über das weitere Vorgehen diskutiert werden müssen.

Das erwartet die Stadt von der ZU

Oberbürgermeister Andreas Brand fasst es in deutliche Worte: „Wir haben eine klare inhaltliche Erwartung an die Umsetzung der Strategie.“ Brand lässt es aber auch nicht unerwähnt, dass man sich in der jüngsten Vergangenheit auch auf die ZU hat verlassen können.

Wohl wissend, dass es in jeder Organisation beharrende Elemente und Personen gebe, bescheinigt der Oberbürgermeister der ZU, unter der Präsidentschaft von Insa Sjurts auch vorgelegt zu haben, was versprochen war. Heute gebe es eine klare Aussage der Förderer dieser Universität: „Wenn die Qualität, die aus der Strategie ZU 2030 entsteht, gewollt ist, dann muss sich die Finazierung auch ändern.“

Die neue Finanzierung ist an Umsetzung und Neuausrichtung gebunden. Die ZU wird zweimal im Jahr über die Entwicklungen berichten und gleichzeitig selbst am Ausbau der Finanzierung arbeiten, sprich, die Grundfinanzierung auf breitere Füße stellen und weitere Fördermittel einwerben.

Das entscheidet der Gemeinderat

FVA und Gemeinderat müssen über dieses neue Finanzierungsmodell beraten. In diesem Zusammenhang stellt die Stadtverwaltung vier Fragen. Zunächst geht es dabei um die bisherige Grundförderung und die Frage, ob diese beibehalten werden soll. Auch muss beantwortet werden, ob die jetzt fälligen Mehraufwendungen gefördert werden sollen.

Der Rat muss für sich beantworten, an „welche messbaren und ablesbaren Meilensteine und Kriterien“ eine Erhöhung der Förderung festgemacht werden soll und ob es eine rechtssichere Perspektive der ZU gibt, auch ohne Grundförderung den Betrieb fortzusetzen. Mindestens das beantwortet Insa Sjurts schon mal mit einem klaren „Nein“. Ansonsten dankt sie der Stadt und dem OB für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die beiden Sitzungen des FVA am Montag, 3. Dezember, und des Rates am Montag, 17. Dezember, sind öffentlich.