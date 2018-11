Acht „Local Heroes“ nehmen es mit den ganz großen Namen auf

Für die Nachwuchskicker aus Friedrichshafen und Umgebung ist das sportliche Kräftemessen mit den großen Namen der deutschen und internationalen Fußballszene beim 16. MTU-Hallencup am ersten Dezemberwochenende ein echtes Highlight. Dass die hiesigen Teams in der Häfler ZF-Arena dabei eher nicht um den Gesamtsieg mitspielen, ist Nebensache – für die U15-Junioren zählt am 1./2. Dezember das reine Erlebnis.

„Alle lokalen Teams sind sehr demütig und wissen um die unglaubliche Qualität der deutschen, aber vor allem auch der internationalen Teams“, bestätigt Turnierleiter Klaus Segelbacher dessen Eindruck im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Zu den wackeren Helden, die sich in diesem Jahr am ersten Turniertag (Samstag, 1. Dezember, ab 8.30 Uhr) mit den Bayern, dem BVB, FC Chelsea, AC Mailand oder FC Barcelona – um nur einige wenige zu nennen – messen dürfen, zählen acht Mannschaften aus dem Stadtgebiet von Friedrichshafen und der näheren Umgebung.

Mit von der Partie bei dem von der Rolls Royce Power Systems AG mit ihrer Kernmarke MTU Friedrichshafen gesponserten Wettbewerb sind das MTU-Leistungszentrum, der VfB Friedrichshafen I und II, der FC Friedrichshafen, die SG Kluftern/Markdorf, die SG Eriskirch/Langenargen, der VfL Brochenzell und TuS Immenstaad. „Es ist keine Überraschung, wenn die großen Namen unseren lokalen Helden überlegen sind. Sie sind körperlich mitunter einfach weiter und trainieren viel öfter“, erklärt Orga-Chef Segelbacher, der beim Ausrichter VfB Friedrichshafen im Vorstand sitzt und in erster Linie für die Events zuständig ist.

Die 24 Teilnehmer werden zunächst in vier Sechsergruppen (Gruppeneinteilung nebenstehend) an den Start gehen, bevor am Sonntag, 2. Dezember, abermals ab 8.30 Uhr auf dem Kunstgrün in der ZF-Arena die Zwischenrunde und die Platzierungsspiele ausgetragen werden. Die Siegerehrung am Sonntag ist für 16 Uhr geplant.

Die Gruppenauslosung hat ergeben, dass bereits in der Vorrunde echte Kracher auf die Fans und Zuschauer warten. So treffen Chelsea und Vorjahressieger Ajax, Manchester United und der FC Bayern, Arsenal und Milan sowie der BVB und Benfica Lissabon als Gruppengegner aufeinander.

Der Eintritt für Erwachsene kostet 13 Euro (ermäßigt elf), Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren zahlen sieben Euro. Das Paket für beide Tage gibt’s für 24 (ermäßigt 20) Euro. Für Jugendteams, die einen Ausflug zum MTU-Cup planen, haben die Organisatoren spezielle Teamtickets im Angebot. Mal schauen, ob Ajax seinen Titel verteidigt.