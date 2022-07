Acht Ailinger Kämpfer auf dem Treppchen

Der Verein Taekwondo Ailingen hat das einzige Punkteturnier des Landes in Friedrichshafen ausgerichtet. Erstmals hat der Internationale Bodensee Cup diesen Status der Deutschen Taekwondo Union (DTU) erhalten und wurde damit zu einem DTU Final Turnier. Das bedeutet, die Sportlerinnen und Sportler - darunter auch zehn aus Ailingen – konnten mit einer Platzierung wichtige Punkte für die nationale Rangliste sammeln.

„Ich bin begeistert von dem Niveau der Kämpfe. Das gesamte Turnier haben wir aus dem Verein heraus gestemmt – das macht mich sehr stolz“, sagt der Ailinger Cheftrainer und Ausrichter Giuseppe Pistillo. Dreimal Gold, einmal Silber und viermal Bronze erkämpften sich die Ailinger Kämpferinnen und Kämpfer und landeten damit in der Top 10 der Mannschaftswertung des Tages. Insgesamt 59 Vereine aus sechs Nationen traten im Berufsschulzentrum Friedrichshafen an.

Besonders hervor stachen am Wettkampftag Leandro Caspari (Jugend B, bis 57 Kilogramm) und Alexander Graf (Jugend D, bis 29 Kilogramm). Beide haben bereits bei den Bavaria Open – ebenfalls ein Punkteturnier – hervorragende Leistungen gezeigt. „Die beiden haben auch zu Hause gezeigt, dass sie in ihrer Gewichts- und Altersklasse nicht zu schlagen sind“, sagt Coach und Trainerin Jessica Dick. Beide Ailinger konnten spektakuläre Kopftreffer landen. Und beide holten sich bereits vorzeitig den Tagessieg.

Nicht nur der Status des Turniers war neu, auch die Wettkampfregeln des Weltverbands World Taekwondo (WT) haben sich zum 1. Juni geändert. Bundeskampfrichter Abdullah Ünlübay war als Organisator und Vertreter der DTU in Friedrichshafen und stellte die Regeln kurz vor.

Mit der neuen „Best-Of-Three-Regel“ haben Sportlerinnen und Sportler beispielsweise die Möglichkeit, einen Kampf nach nur zwei, statt nach drei Runden zu beenden. Dabei werden nicht wie bisher am Ende der letzten Runde alle Punkte zusammengezählt - sondern nach jeder Runde wird einzeln ein Gewinner oder eine Gewinnerin ermittelt. Wer zwei von drei Runden gewinnt, gewinnt auch den Kampf.

Gewinner in seiner Kategorie war auch der Ailinger Nathanael Fritz (Senioren, bis 68 Kilogramm). Und das, obwohl er in seinem Finalkampf konditionelle Probleme bekam. „Letztendlich konnte er aber trotzdem die Oberhand behalten und hat Gold geholt. Das braucht viel taktisches Geschick“, sagt Trainerin Jessica Dick.

Sie selbst trat beim Internationalen Bodensee Cup nach längerer Pause auch wieder als Kämpferin (Seniorinnen, bis 57 Kilogramm) auf die Matte. Nach einem starken Viertelfinale machte es ihr ihre Gegnerin im Halbfinale allerdings schwer. Selbst nach drei Runden blieb es bei einem Gleichstand und das elektronische System entschied nach neuen Wettkampfregeln für die Kämpferin mit mehr Kopftreffern oder Drehkicks. Bronze für Jessica Dick.

Einer der letzten Ailinger Kämpfer war Ilias-Sami Bensada (Jugend B, bis 41 Kilogramm). Zweimal kämpfte er hervorragend, um es ins Finale zu schaffen. Doch dort war für ihn Schluss. „Silber hat er sich absolut verdient“, sagt Coach und Teamkollegin Jessica Dick. Bronze erkämpften sich außerdem Lorina Caspari (Jugend C, bis 32 Kilogramm), Alessio Caspari (Jugend B, bis 49 Kilogramm) und Nasim Bensada (Jugend C bis 35 Kilogramm). Leer gingen an diesem Tag die Ailinger Giuseppe Crimi und Amalia Thamm aus.

Die spannenden Kämpfe verfolgten auch die Taekwondo-Bundestrainer Boris Winkler und Vanja Babic sowie der Landestrainer Markus Kohlöffel vor Ort.