Abteilungsleitung der BG-Basketballer wird wiedergewählt

Die Leitung der Abteilung Basketball im VfB Friedrichshafen ist vor Kurzem auf der turnusgemäß stattfindenen Hauptversammlung im Häfler „s’Wirtshaus am See“ bestätigt worden. Darauf weisen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung hin.

Nach der Begrüßung der Anwesenden berichtete Abteilungsleiter Vowinkel über die vergangene Saison und den Spielbetrieb in der BG Bodensee. Besonderes Augenmerk legte er auf das Thema Jugendschutz und die hierzu umgesetzten Maßnahmen. Diese Thema betreffe vor allem sämtliche aktiven Trainer, jedoch auch sonstigen Helfern im Jugendbereich. Des Weiteren wies er auf die positive Entwicklung der Abteilung hin, vor allem auf die Zugänge im neu gegründetem Minibereich. Navid Kamareh gab der Versammlung einen Überblick zur finanziellen Lage der Abteilung. Im Vorjahr gab es ein deutliches Plus in der Kasse zu verzeichnen, wodurch die finanzielle Situation der Abteilung sehr erfreulich aussieht.

Nach den Berichten folgte die Entlastung der Abteilungsleitung durch die Versammlung sowie deren Neuwahl. Die bestehende Abteilungsleitung um Thomas Vowinkel, Oliver Wagner und Navid Kamareh stellte sich erneut zur Wahl und wurde einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt.