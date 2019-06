Abstimmung beendet: Das ist die schönste Badestelle am Bodensee

Das Strandbad Kressbronn ist die schönste Badestelle rund um den Bodensee. Das ergab eine Online-Umfrage von Schwäbische.de. 395 Nutzer haben für das Strandbad abgestimmt.

Platz zwei geht an den Degersee in Tettnang (209 Stimmen), Platz drei an die Malerecke in Langenargen (191 Stimmen).

Der Betreiber des Strandbades Kressbronn, Siggi Kathan, freut sich über das Ergebnis, zeigt sich auf Nachfrage von "schwäbische.de" aber wenig überrascht. "Wir haben einfach ein wunderschönes Natrubad. Ich freue mich, dass es die Besucher auch so sehen", sagt Kathan. Tatsächlich sind viele Gäste mehr als begeistert. "Das Strandbad Kressbronn hat absolut verdient gewonnen. Wir waren schon an vielen Stellen am See baden und hier ist es am besten. Es passt einfach alles", sagt ein Badegast. Das Strandbad sei sehr gepflegt, ergänzt seine Frau. "Und Siggi hat einfach immer gute Laune und hat alles im Griff", lobt der Badegast den Betreiber.

In der parkähnlichen Anlage spenden zahlreiche Bäume Schatten. Der Badebereich des Strandbades ist abgetrennt und wird überwacht. Im Wasser gibt es außerdem Floße und ein Wassertrampolin. Außerdem gibt es ein Wasserspielplatz für Kinder, Sanitär- und Umkleidebereiche sowie einen Kiosk.

Von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

Das Bad hat täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffent. Besitzer einer Saisonkarte dürfen schon früher in das Bad. "Der Besucherrekord liegt bei 6400 Besuchern an einem Tag", erzählt Kathan.

Weitere Badestellen

Während des Votings meldeten sich viele Leser bei "schwäbische.de", um ihre liebste Badestelle vorzustellen. "Meine schönster Platz am Bodensee ist das Inselbad Immenstaad. Wir reisen stets extra aus filderstadt an, um baden zu gehen", schreibt zum Beispiel Karin Kalmbach. Kathrin Hein aus Oberfranken badet bei Besuchen am Bodensee besonders gerne im Hörlepark in Konstanz oder im Strandbad Ludwigshafen.

Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen an die Badeseen und Flüsse in der Region.

