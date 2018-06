Abstieg der Herren I der TSG Ailingen ist besiegelt

Die Handballer der TSG Ailingen haben sich mit einer Niederlage aus der Bezirksklasse verabschiedet. Am letzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Ralf Becker der SG Ulm & Wiblingen II mit 23:28. Dabei hatten die dezimierten Gäste vom Bodensee noch einmal alles gegeben, stehen aber dennoch definitiv als Absteiger fest.

„Ich habe mich bei Heiko Griebel (HVW-Bezirksvorsitzender, Anmerkung der Redaktion) erkundigt“, sagte Ralf Becker, Coach der Ailinger Handballer, gegenüber der Schwäbischen Zeitung. „Unser Abstieg ist besiegelt.“ Schon seit Wochen und Monaten lag sein Team in der Handball-Bezirksklasse auf dem letzten Tabellenplatz, kassierte eine Pleite nach der anderen. Dennoch machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass die TSG-Handballer der Liga erhalten bleiben. Es wurde gemunkelt, dass das TSZ Lindenberg seine Jungs aufgrund eines Spielermangels zurückziehen will, was der TSG theoretische Chancen auf einen „Last-Minute-Klassenerhalt“ beschert hätte. Von diesem Gerücht ist dem Handballverband Württemberg (HVW) jedoch nichts bekannt, sodass sich die TSG Ailingen ihrem Schicksal fügen muss.

Weniger resignierend traten die Vorderleute von Torhüter David Pietsch bei der „Zweiten“ aus Ulm & Wiblingen auf. Man merkte, dass die Gäste vom Bodensee noch einmal zeigen wollten, dass sie es besser können, als es der Blick auf das Klassement aussagt. Denn Ailingen hielt die Partie lange Zeit offen (4:4, 13.) und sollte in der 28. Minute zum 10:7-Zwischenstand sogar vorne liegen. Doch die Hausherren glichen zum 10:10 zur Pause aus und drehten die Begegnung zum 15:13 nach 42 Minuten. Man merkte, dass der Gastgeber ebenfalls noch einmal alles investierte, um sich direkt zu retten und somit einer Relegation aus dem Weg zu gehen. In der Schlussphase fehlte es der TSG Ailingen dann an Kraft und Kondition, sodass die SG Ulm & Wiblingen II verdient mit 28:23 gewann. Da sich der HCL Vogt und die TG Biberach II die Punkte teilten, muss der Ailinger Gegner nun doch in die Relegation. „Wir haben trotz Niederlage ein zufriedenstellendes letztes Saisonspiel abgeliefert“, betonte Ralf Becker.

TSG: Pietsch (Tor), Bauer (7), Kuttler (6), Magino (5/2), Kevin Wallkum (3), Hinderhofer (1), Nico Wallkum (1), Bucher, Ficht.