Abstand stimmt nicht: Friedrichshafen baut feste Blitzer ab

150 Meter: So viel Abstand muss in Baden-Württemberg laut Straßenverkehrsordnung zwischen Blitzern und Verkehrsschildern sein, die das Tempo regeln. In der Albrechtstraße ist das ganz offensichtlich nicht der Fall. Auf Höhe Säntisstraße beträgt die Entfernung bei zwei Radarfallen lediglich um die 20 Meter. Wie Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage mitteilt, sind die Messstellen jedoch nicht in Betrieb und sollen abgebaut werden.

Keine Geschwindigkeitsüberwachung

Hintergrund ist die Neuregelung der zugelassenen Geschwindigkeit, die nach der Freigabe der B 31-neu umgesetzt wurde. Die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sind der Stadtsprecherin zufolge vor Jahren im Zuge des Lärmaktionsplans Stufe 1 errichtet worden. Auf der Albrechtstraße/Maybachstraße galt Tempo 50: „Die Mindestabstände zu den Verkehrsschildern waren eingehalten, auf der gesamten Strecke gab es mehrere Wiederholungszeichen für das geltende Tempolimit.“

Mittlerweile stehen die Blitzer auf Höhe Säntisstraße – einer stadtauswärts, der andere stadteinwärts – demnach in einem Bereich, in dem sich die höchstzulässige Geschwindigkeit ändert und die Mindestabstände zu den Verkehrsschildern nicht mehr eingehalten sind. „Aus diesem Grund wurden beide Messstellen außer Betrieb genommen. Seitdem findet dort eine Geschwindigkeitsüberwachung nicht mehr statt. Beide Anlagen werden demnächst abgebaut“, so Andrea Kreuzer.

Aus Gründen des Lärmschutzes sei in bestimmten Streckenabschnitten Tempo 30 vorgegeben, in anderen Bereichen gelte Tempo 50 – immer in beiden Fahrtrichtungen dieselbe Beschränkung. Ursprünglich hat die Stadt der Sprecherin zufolge beim Regierungspräsidium Tübingen 30 km/h für die gesamte Strecke Albrechtstraße (ab Landratsamt bis Einmündung Maybachstraße) beantragt. Was jedoch nicht genehmigt worden sei.

Nach der Freigabe der Umfahrung soll es in der früheren Durchgangsstraße aber nicht nur ruhiger, sondern auch grüner werden. Die Stadt ließ Ende 2021 in der Albrechtstraße zwischen dem Tödiweg und der Säntistraße mehrere Bauminseln pflanzen. Nicht aktualisiert ist bis heute die Fahrbahnmarkierung zum Beispiel im Bereich des Hotels Föhr. Dort überschneiden sich zum Teil Baumstandort und Abbiegespur. Andrea Kreuzer kündigt an: „Die Markierung wird in den kommenden Wochen noch ergänzt.“