Absolventen des Königin Paulinenstift feiern Abschluss

Große Freude im Königin Paulinenstift – zehn Auszubildende der Einrichtung freuen sich über ihren erfolgreichen Berufsabschluss im Jahr 2020. Trotz Corona-Krise und zum Teil völlig veränderten Ausbildungsmodalitäten, konnten die Ausbildungen erfolgreich beendet werden. Im Rahmen einer Abschlussfeier gratulierten Ausbildungskoordinatorin Justyna Stankiewicz und Hausdirektor Christian Muth den zahlreichen Absolventen und engagierten Praxisanleitern im Haus.

Das Königin Paulinenstift bietet sowohl die fachpraktische Ausbildung für den Beruf des Hauswirtschafters als auch die generalitische Pflegeausbildung an, heißt es in der Pressemitteilung. In diesem Jahr konnte Kai Krüger die Ausbildung zum Hauswirtschafter erfolgreich absolvieren und wird künftig in der Alltagsbegleitung im Haus arbeiten. Die Ausbildung zur Altenpflegerin konnten drei Mitarbeiterinnen erfolgreich abschließen: Nadine Akamba, Aurelia Lesiewicz und Ugyen Lhamo. Weitere fünf Absolventen der Altenpflegehilfe konnten zu ihren Leistungen beglückwünscht werden: Jenny Ludwig, Durdica Marosavljevic, Manuel Bauer, Klaus Friedrich und Phorphinom Wongsombat. Zum Teil werden sie die Ausbildung fortführen, mit dem Ziel, die dreijährige Fachkraftausbildung zu meistern, heißt es in der Mitteilung weiter.