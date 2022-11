„Absolut inakzeptabel“: Unbekannte zerstören Werbebanner des Kulturhauses Caserne

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen vor und hinter dem Kulturhaus Caserne zehn Werbebanner zerstört, darunter drei Banner, die auf aktuelle Veranstaltungen hinweisen.

Wie das Kulturhaus in einer Pressemitteilung schreibt, beträgt der Sachschaden mindestens 600 Euro. Die Caserne hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Zwei Banner wurden laut Mitteilung am Freitag, 25. November, vermutlich zwischen 11 und 15 Uhr an der hinteren Ein- und Ausfahrt zum Fallenbrunnen-Gebiet (Ecke Hochstraße/Fallenbrunnen) zerlegt.

Die Banner auf den Bauzäunen sind offenbar zerschnitten worden. (Foto: Kulturhaus Caserne)

Eines von zwei weiteren Werbebannern auf der Wiese vor dem Kulturhaus Caserne (Fallenbrunnen 17) wurde vermutlich am Sonntag, 27. November, abends oder am Montag, 28. November, in der Früh zerstört.

„Wir finden das gar nicht lustig. Die Banner wurden vermutlich mit einem scharfen Messer zerschnitten und sind nicht mehr zu verwenden. Rechnet man die Kosten für Gestaltung, Druck und Anbringung zusammen, so ist uns aufgrund der Vorfälle in den vergangenen Tagen pro Banner ein Schaden von 200 Euro entstanden“, wird Bernd Eiberger, stellvertretender Leiter der Caserne in der Mitteilung zitiert.

Polizei ermittelt

Da drei der Banner auf Veranstaltungen hinweisen, die noch stattfinden werden, beziffere sich der Sachschaden auf 600 Euro – ohne den Schaden mitzurechnen, der durch eventuell ausbleibende Besucher entsteht.

Sieben ältere Banner, die sich unter den aktuellen befanden und wurden ebenfalls zerstört. „Das ist vorsätzliche Sachbeschädigung und absolut inakzeptabel. Wir haben deswegen bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet“, so Bernd Eiberger.