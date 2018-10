Abschlussklassen von St. Elisabeth fahren nach Rom und Assisi

Zu Beginn ihres letzten Schuljahres sind die Zehntklässler der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth zu einer einwöchigen Studienfahrt nach Rom und Assisi aufgebrochen, wie die Schule mitteilt. Erste Station der Reise war Assisi, der Heimatort des Heiligen Franziskus, dem die Sießener Schulen in ihrer spirituellen und pädagogischen Ausrichtung eng verbunden sind. Für manche Schüler war es ein Wiedersehen, nachdem sie in der sechsten Klasse schon einmal eine Woche in der „Casa del Bene“, dem Einkehrhaus der Sießener Schulen in Assisi, verbracht hatten. Von Umbrien ging es weiter nach Rom. Auf dem Petersplatz besuchten die Gäste vom See die Papstaudienz, dessen Ansprache in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Auch der Besuch des Petersdoms stand auf dem Programm, gekrönt vom Aufstieg auf die Kuppel und der atemberaubenden Aussicht auf die Ewige Stadt, wie die Schule schreibt. Außerdem ging es für die Schüler ins Forum Romanum und das Kolosseums. Neben Kunst, Kultur und Kirchen blieb den Schülern natürlich auch noch Zeit für eigene Erkundungen, zum Eisessen oder für Shopping-Touren, heißt es in der Presemitteilung abschließend. Foto: St.-Elisabeth-Schule