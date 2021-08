Abschlussfeier der Junggesellen*innen der Schreiner im Bodenseekreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der niedrigen Inzidenz-Zahlen konnte die Schreiner- und Bootsbauer-Innung Bodenseekreis dieses Jahr wie gewohnt im festlichen Rahmen in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft in Friedrichshafen den Junggesellen*innen im Schreiner-Handwerk die Gesellenprüfungszeugnisse übergeben. Alle 15 Absolventen konnten stolz und glücklich ihren Familien ihre Gesellenstücke präsentieren.

Nach ausgiebiger Begutachtung der in diesem Jahr besonders qualitativ hochwertigen Ausstellungsstücke begrüßten der Innungs-Obermeister Martin Stengele und der neue Prüfungsvorsitzende Roland Dreher alle Gesellen*innen mit Familie, die Lehrer, die Mitglieder der Prüfungskommission und alle Anwesenden. Stengele gratulierte allen Schreinergesellen*innen zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einem der schönsten Handwerksberufe und hieß diese in der Riege der Handwerker herzlich willkommen. Gleichzeitig lädt Obermeister Stengele zur diesjährigen Lehrabschlussfeier aller Ausbildungsberufe im Handwerk am 18. September 2021 auf die Landesgartenschau in Überlingen ein. Hier werden dann die Gesellenbriefe an die Absolventen aller Gewerke übergeben, Preise und Auszeichnungen verliehen und die Gewinner des diesjährigen Nachwuchswettbewerbes bekannt gegeben. Die zwei besten Gesellen*innen aller Handwerksinnungen im Bodenseekreis erhalten für ein Jahr kostenlos ein Auto gestellt und der dritte Preisträger bekommt ein Meisterstipendium. Erstmalig auf der Landesgartenschau präsentiert sich das Handwerk mit einer Nachwuchskampagne „Straße des Handwerk“ mit Bildmotiven aus allen Berufssparten des Handwerks in der Woche vom 13. bis 19. September 2021. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Anschließend schildert Obermeister Stengele, wie viel Zeit und Mühe in jedem einzelnen Gesellenstück steckt und wie vielseitig sich die Ausbildung zum Schreiner gestaltet. „Mit keinem anderen Möbel haben sich die angehenden Gesellen bisher länger auseinandergesetzt“, so Stengele. „Alle diese Gesellenstücke haben deshalb einen eigenen Charakter und stellen einen enormen Wert dar.“ Da die Arbeitsstunden und die Materialien von den jeweiligen Ausbildungsbetrieben getragen werden, muntert Obermeister Stengele die Junggesellen*innen auf, sich bei Ihren Ausbildern hierfür zu bedanken. Anschließend gibt Obermeister Stengele den Absolventen den Rat, dem Beruf Schreiner nach Möglichkeit so lang wie möglich treu zu bleiben. „Ihr werdet spannende und außergewöhnliche Aufträge durchführen, in einem vielfältigen, innovativen, abwechslungsreichen Beruf arbeiten und die Wertschätzung Eurer Kunden entgegen nehmen“, so Stengele. „Ihr seid gesucht und begehrt, auch in den nächsten Jahren“.

Nun übergab Obermeister Stengele das Wort an den neuen Prüfungsvorsitzenden Roland Dreher. Er löst gemeinsam mit Bernhard Bröggelhoff nach 29 Jahren den bisherigen Vorsitzenden Bernd Neßler ab, dem hierfür großer Dank gebührt für seine langjährige, engagierte und kompetente Arbeit. Roland Dreher übergab nun die ersehnten Gesellenprüfungszeugnisse an die diesjährigen Prüflinge. In diesem Jahr konnten wir uns wieder über besonders gute Leistungen freuen. Jahrgangsbester mit einem Notendurchschnitt von 1,4 wurde Nikolas Jaspers von der Schreinerei Holz Kopp GmbH in Heiligenberg. Elisabeth Lang, die ihre Ausbildung bei der Schreinerei Harald Geng in Herdwangen-Schönach absolviert hat, schloss als Jahrgangszweite mit einem Notendurchschnitt von 1,7 ab.

Auch in diesem Jahr fand wieder der Wettbewerb „Gute Form 2021“ statt. Hier wurden die fünf besten Gesellenstücke prämiert. Aufgrund der hervorragenden Leistungen der beiden Gewinner konnte sich die Jury dieses Jahr nicht auf eine Erst- und Zweitplatzierung einigen, so dass erstmalig zwei erste Plätze prämiert wurden.

Diese beiden Erstplatzierten sind Nikolas Jaspers, Holz Kopp GmbH, mit seiner Kommode und Luca Felsche von der Firma Knoblauch productions GmbH Markdorf mit einem Lowboard. Eine Belobigung bekam der Drittplatzierte Leon Grabelus von der Firma Justus Malin.

Roland Dreher gratuliert allen Absolventen und Preisträgern, weißt nochmals auf das sehr hohe Niveau der Auszubildenden in diesem Jahr hin und freut sich auf ein Wiedersehen auf der Lehrabschlussfeier im September auf der Landesgartenschau in Überlingen.

Große Freude bei den Junggesellen*innen der Schreiner- und Bootsbauer-Innung Bodenseekreis. Die Absolventen und ihre Betriebe (in Klammer): Patrick Baerens (Thomas Schmäh, Meersburg); Leon Christ (Jäger GmbH, Friedrichshafen); Luca Felsche (Knoblauch productions GmbH, Markdorf); Niko Flintrop (Knoblauch productions GmbH, Markdorf); Hanna Frech (Fridtjof Caspers, Sipplingen); Leon Grabelus (Justus Malin, Bermatingen); Lukas Haas (Robert Dauwalter GmbH & Co. KG, Immenstaad); Tobias Hamma (Armin Gebhard Kramer, Langenargen); Gordon Herbst (Knoblauch productions GmbH, Markdorf); Nikolas Jaspers (Holz Kopp GmbH, Heiligenberg); Elisabeth Lang (Schreinerei Harald Geng GmbH, Herdwangen-Schönach); Felix Leib (Roland Kohler, Salem); Marius Meyer (Schreinerei Bucher GmbH & Co. KG, Owingen); Georgina Schultheiss (Jürgen Dieter Wolfensperger, Überlingen); Michael Strobel (Jürgen Rauch, Friedrichshafen).