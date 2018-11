Angela Staberoh ist am vergangenen Dienstag, 6. November, verstorben. Die Buchautorin und Mitbegründerin der Anja Staberoh Stiftung wurde 74 Jahre alt.

Mit der Gründung der Stiftung haben Angela Staberoh und ihr Ehemann den frühen Tod ihrer gemeinsamen Tochter Anja ins Lebenszugewandte gewendet. Anja Staberoh wurde aufgrund einer seltenen zerebralen Gefäßerkrankung nur 16 Jahre alt. In der Folge hatte sie wiederholt Schlaganfälle erlitten. Das Ehepaar wurde in der Pflege ihrer Tochter von ehrenamtlich engagierten Menschen unterstützt. Das bewog sie zur Gründung der Stiftung und des Förderpreises. Der mit 1500 Euro dotierte Preis kommt Einzelpersonen oder Gruppen im Bodenseekreis zugute, die sich unentgeltlich für andere einsetzen.

Angela Staberoh lebte in der Siedlung Löwental und brachte sich ins kulturelle Leben der Stadt aktiv ein - unter anderem durch Lesungen aus ihren zahlreichen Büchern, für die sie stets ihr Publikum fand. So schrieb Angela Staberoh unter anderem das Buch „Tafeln im Zeppelin“, mit dem sie indirekt auch an ihren Schwiegervater erinnerte: den Luftschiffer Rudolf Staberoh. Auch als Autorin zeigte Angela Staberoh sich dem Gemeinwohl verpflichtet: Das Honorar für die Erstauflage von „Tafeln im Zeppelin“ stiftete sie der Welthungerhilfe.

Angela Staberoh konnte heitere Kinderbücher schreiben, sie beschäftigte sich aber auch wiederholt mit den Themen Tod und Sterben. Über ihre Tochter schrieb sie das Buch „Anja. Vom Recht eines Kindes, in Würde zu sterben“. Den Tod zu enttabuisieren und so ein humaneres Sterben zu ermöglichen, war Ziel des Buchs „Ich möchte einmal zu Hause sterben“. Angela Staberoh war aber auch Spurensucherin – und ihre Funde vermittelte sie etwa als Häfler Stadtführerin an Einheimische und Gäste. Angela Staberoh interessierte sich für die Geschichten, die ihre Stadt zu bieten hatte. Diese bewahrte sie mit ihrem Buch „Wir Häfler“, in dem sie die Geschichten und Anekdoten sammelte, die ihr alte Friedrichshafener erzählt hatten. Mit Angela Staberoh verliert die Stadt einen vielfach engagierten und interessierten Menschen.