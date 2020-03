Abschied nur mit Abstand: Wie Corona sich auf unsere Trauer auswirkt

Der langjährige Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und Unternehmer Heinrich Grieshaber ist tot.

Das bestätigte ein Sprecher von „Grieshaber Logistik“ mit Sitz in Weingarten auf SZ-Nachfrage. So verstarb Grieshaber am Sonntagvormittag im Klinikum Friedrichshafen. Eine Todesursache ist offiziell bislang nicht bekannt. Heinrich Grieshaber stand der IHK bis 2018 zehn Jahre lang als Präsident vor. Er wurde 71 Jahre alt.