Abschalten und Entspannen mit „Summer Spirits“

Mit Angeboten zum Abschalten und Runterkommen geht es bei den „Summer Spirits“, der Seelsorge für Touristen und Einheimische, weiter.

Theoderichs Tipirunde trifft sich auf einer Wiese und in einem Tipi hinter dem Aspenweg 25 in Eriskirch-Schlatt am Freitag, 16. September, ab 19 Uhr. Am Lagerfeuer und bei heimeligen und urigen Tönen können sich die Teilnehmer unterhalten und den Abend genießen, ins Wochenende hineingleiten. Für 5 Euro ist man dabei und sollte sich anmelden bis 9. September unter dieter.walser@drs.de oder 07541/823 52 (Infos unter www.auszeit-bodensee.de/aussergewoehnliches).

Beim Sundowner können Erwachsene, Jugendliche und Kinder in Begleitung Erwachsener am Sonntag, 11. September, den Tag ab 19 Uhr gut ausklingen lassen und Kraft schöpfen für den Montag: Treffpunkt ist im Labyrinth vor der katholischen Kirche in Eriskirch. Entweder spielen die Teilnehmer selbst ein Instrument oder lauschen den Tönen von Ethno-Instrumenten wie z. B. Trommel, Didgeridoo oder Schwirrbogen. Ganz nebenbei besteht die Möglichkeit, miteinander in entspannter Runde zu reden. Infos gibt es bei dieter.walser@drs.de oder 07541/823 52 oder www.auszeit-bodensee.de/aussergewoehnliches).

Pilgern für alle heißt die inklusive Tour mit allen Altersgruppen entlang der Argen auf den Spuren St. Martins am Sonntag, 18. September, Treffpunkt ist um 10.45 Uhr auf dem Parkplatz der Kabel-Hangbrücke zwischen Langenargen und Gohren. Weitere Infos und Anmeldung bis 12. September bei Monika und Wolfgang Bucher unter Telefon 07452/664 85 oder monikabucher@bucher-kat.de.