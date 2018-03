Absage für alte Kennzeichen „TT“ und „ÜB“

Die Entscheidung war knapp: 22 Stimmen für die alten Kennzeichen, 24 dagegen. Die Kennzeichen TT und ÜB kommen nicht wieder zurück auf die Straßen der Region. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montagmittag entschieden.

2012 und 2014 wurde schon einmal über die Frage abgestimmt, ob im Bodenseekreis neben dem Autokennzeichen „FN“ die in den 70er-Jahren abgeschafften Kombinationen „TT“ (Tettnang) und „ÜB“ (Überlingen) wieder erlaubt werden. Bislang wurde das immer abgelehnt.

Viele wollten die Kennzeichen zurück haben

Zwischenzeitlich gab es nicht nur eine Petition mit rund 1000 Unterschriften, die sich für die alten Kennzeichen als Zeichen der Verbundenheit mit Heimat und Region einsetzen. Auch das Verkehrsministerium hat die Pläne als durchweg machbar beschrieben - und einige lokale Politiker wie der Landtagsabgeordnete Martin Hahn oder Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter setzen sich ebenfalls für die Buchstabenkombinationen ein.

Kritiker fürchten allerdings, dass die alten Kennzeichen für erhöhten Verwaltungsaufwand sorgen – und außerdem die Einheit des Bodenseekreises in Frage stellen könnten.

Politische Stimmen dafür

Das Rühren der Werbetrommel hat dennoch Wirkung gezeigt. So hat die Fraktion der „Freien Wähler“ im Bodenseekreis am Freitag erklärt, geschlossen für das Vorhaben stimmen zu wollen. „Wir spüren und haben es an den zahlreichen Rückmeldungen über die sozialen Medien festgestellt, dass ein eher unwichtiges Thema den Fokus auf die Kreispolitik lenkt. Das ist eher selten der Fall“, heißt es da. Die „Freie Wähler Fraktion“ sei einstimmig für die Wiedereinführung der Kennzeichen.

Auch auf Seiten der SPD soll es Befürworter des Projekts geben. Unklar ist, wie die CDU-Fraktion positioniert ist. Zunächst wurde mit einer Ablehnung gerechnet. Doch die CDU-Nachwuchsorganisation „Junge Union“ in Überlingen macht Stimmung für die alten Kennzeichen: „Die Junge Union Überlingen fordert die CDU-Fraktion im Kreisrat dazu auf, sich für die Wahlfreiheit und somit für die Altkennzeichen einzusetzen“, heißt es in einer Mitteilung.

„Eine Spaltung anhand von Kennzeichen erwarten wir als junge Generation nicht, sondern vielmehr die praktische Übung von Toleranz im europäischen Sinne: united in diversity“, teilt Sprecher Leonard Tholl mit.

Außerdem hat sich der Ausschusses für Kultur und Verwaltung im Kreistag gegen „TT“ und „ÜB“ ausgesprochen - eine Empfehlung, die allerdings nicht bindend ist.

Und so wird es beim Wunsch bleiben, die Kennzeichen ÜB und TT nur Erinnerungen.

Martin Hahn hat als Kreistagsmitglied und MdL der Grünen Fragen zur Wiedereinführung von Altkennzeichen an den Verkehrsminister geschickt. Und von dort hat er jetzt Antworten erhalten, die die anlehnenden Argumente des Kreistags aushebeln.