Traditionell werden nach den Schulferien im Herbst Vergleichskämpfe über die 500-Meter-Distanz auf der Kurzstrecke ausgetragen. Bei den Regatten in Bad Waldsee und Marbach waren laut Pressebericht Mannschaften des Rudervereins Friedrichshafen mit großem Erfolg beteiligt.

Sebastian Knoll fuhr im Leichtgewichts-Einer in der Männerkonkurrenz Top-Ergebnisse ein. In Waldsee siegte er an beiden Tagen und in Marbach auch am Samstag jeweils in Tagesbestzeit, musste lediglich am Sonntag der RG Eberbach den Vortritt lassen. Auch Pascal Hagenlocher gewann am Samstag in Waldsee seinen Lauf und wurde am Sonntag Zweiter. Dafür lief es in Marbach nur am zweiten Tag gut, als Platz zwei mit einer respektablen Zeit heraussprang.

Im Doppelzweier fuhr das Leichtgewichts-Duo Knoll/Hagenlocher am Samstag in Waldsee erst auf Platz zwei, qualifizierte sich bei den Schwergewichten für den Endlauf und wurde hier Dritter. In Marbach reichte es gegen die Konkurrenz aus Nürtingen erst für Rang zwei, Tags darauf dann jedoch für den Sieg.

Bei den A-Junioren lag Conrad Paulus im Einer am Samstag in Waldsee bei 22 gestarteten Booten an vierter Stelle und wiederholte diese Leistung am Sonntag. In Marbach war der Lokalmatador nicht zu schlagen, sodass Conrad Paulus zwei zweite Plätze mit jeweils einer Luftkastenlänge Abstand zum Ersten für sich verbuchen konnte. Zwillingsbruder Oscar Paulus wurde in Waldsee Erster und Zweiter seines Laufs, gewann auch in Marbach ein Rennen und schloss die Regatta mit Platz drei im Leichtgewichts-Einer der A-Junioren ab.

Mannschaftskollege David Weigert hatte an beiden Tagen kein Glück und wurde auf die Plätze verwiesen. Für die Paulus-Brüder reichte es am Samstag in Waldsee für den Sieg im Fünfer-Feld der Doppelzweier der A-Junioren. In Marbach sprang ein zweiter Platz heraus. Am Achterrennen, bei denen die Teams für vier Boote ausgelost wurden, saß Oscar Paulus am Ende im Siegerboot.

Bei den 13- und 14-Jährigen fuhr Luis Rot gleich drei Siege ein, obwohl er in Bad Waldsee zum ersten Mal im Einer am Start war. Nach Platz drei am Samstag fuhr er am Sonntag als Erster über die Ziellinie. Zwei weitere Siege gelangen ihm mit Leon Hoff im Doppelzweier. Nicht weniger erfolgreich war der Doppelzweier Leon Hoff/Mattis Kley: Sie konnten am Samstag die Konkurrenz aus der Schweiz hinter sich lassen und als Erste die Ziellinie erreichen.

Sehr motivierend war außerdem die Leistung vom Mattis im Einer. Den Sieg am Samstag in der Leistungsgruppe 3 errang er in einer Zeit, mit der er auch die erste Leistungsgruppe gewonnen hätte. Nicht viel weniger überragend war sein zweiter Einer-Sieg am Sonntag. Sein Trainingskollege Erik Rahn kam jeweils als Dritter ins Ziel.

Souveräner Sieg

Genauso souverän siegten Yara Köder und Nora Dormeyer im Doppelzweier an beiden Regattatagen. Noch nicht ganz erreichten Lisa Rausch und Nora Dormeyer den Gleichklang im Doppelzweier, auch wenn die Mannschaftsleistung am zweiten Regattatag in Marbach deutlich besser war und die Distanz zu den Erstplatzierten auf knapp eine Länge verkürzt werden konnte. Bei ihrem ersten Einer-Rennen war die Gegnerin von Lisa Rausch zuerst noch um einige Bootslängen schneller.