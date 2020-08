Abriss läuft: Altes Hallenbad ist fast verschwunden

Nur noch die Kacheln an den Wänden lassen ahnen, dass hier einmal das alte Hallenbad stand. Der Abriss der ehemaligen Sportstätte in der Ehlersstraße in Friedrichshafen hatte pünktlich im Frühsommer begonnen und ist inzwischen zumindest beim Hochbau schon fast abgeschlossen. Insgesamt wird der Abbruch voraussichtlich bis März 2021 dauern. Mit dem ersten Bauabschnitt, dem Abbruch des Hochbaus, liegen die Arbeiten nach wie vor voll im Zeitplan, bestätigt die Stadt. Wann mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen wird, müsse derzeit noch abgestimmt werden. Rund 800 000 Euro hat die Stadt für die Schadstoffsanierung und den Abbruch angesetzt. Den entsprechenden Auftrag hatte der Gemeinderatsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt im März vergeben. Insgesamt sind für die Beseitigung der ehemaligen Sportstätte drei Millionen Euro veranschlagt. Der Abbruch erfolgt zunächst ohne die Gründung, die Bodenplatte und die Außenwände des Untergeschosses, weil noch nicht endgültig geklärt ist, ob diese für die Anschlussbebauung genutzt werden können. Auf dem Areal an der Ehlersstraße werden vor allem neue Wohnungen entstehen. Foto: sap