Abiturfeier mit Abstand

38 Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/2021 an der Bodensee-Schule zu den Abiturprüfungen angetreten sind, haben ihr Abitur erfolgreich bestanden. Insgesamt wurde ein Notendurchschnitt von 2,4 erreicht. Jahrgangsbeste Schülerin war Carlotta Roth mit der Traumnote von 1,0.

In einem feierlichen Gottesdienst mit anschließendem Sektempfang und Programm wurden am Samstag unter Wahrung der Coronaverordnungen die Abiturzeugnisse überreicht. Schulleiter Hermann Schlenker ging in seiner Ansprache auf die gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen drei Schuljahre ein. Insbesondere die coronabedingten Einschränkungen, die auch zu ganz anderem, wertvollen Kompetenzerwerb bei den Schülerinnen und Schülern geführt haben, wurde dabei rückblickend beleuchtet. Ein besonderer Dank wurde den Eltern für die gute Zusammenarbeit ausgesprochen.

Während des Sektempfangs wurde die Schulzeit in Form von Bildern und gesammelten Zitaten rückblickend beleuchtet. Lisa Prost, Simeon Vöhringer, Amelie Leuter und Etienne Leben fanden in den abschließenden Ansprachen der Schülerinnen und Schüler auf äußerst humorvolle und passende Weise gedichtete Worte für ihre drei Jahre am beruflichen Gymnasium St. Martin. Große Dankbarkeit und Erleichterung herrschte bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern, dass es trotz der pandemiebedingten Einschränkungen gelungen ist, den zu Ende gegangenen Lebensabschnitt festlich und angemessen abzuschließen und dabei gleichzeitig auf die kommenden Lebensabschnitte auszublicken.