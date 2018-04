Abistart: Schulleiter vom Bodensee erzählen von ihrem Abitur

Schwitzige Hände und ein hoher Puls: heute müssen Abiturienten ihre erste Prüfung schreiben. Einige Schulleiter aus Friedrichshafen erinnern sich an die Aufregung bei ihren Abiturklausuren zurück.

Hermann Dollak, Schulleiter des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, kann sich noch genau an seine mündliche Abiturprüfung in Biologie erinnern: „Man wusste, zur mündlichen Prüfung kommen zwei Lehrer aus der eigenen Schule und ein Lehrer, den man nicht kennt. Und der hatte auch noch den Vorsitz. Da war die Anspannung schon sehr groß.“ Für Hermann Dollack hat sich die Situation damals aber schnell entspannt. „Ich habe meinen Biologielehrer vor der Prüfung mit dem Prüfungsvorsitzenden gesehen. Er sah sehr verschroben, lustig und sympatisch aus und war dann auch bei der Prüfung angenehm“, lacht Dollak. Die Aufregung war für ihn also umsonst.

Aufgeregt war auch Phillipp Strack, Schulleiter des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg, als er seine erste Prüfung geschrieben hat. „Wir haben die Prüfung alle gemeinsam in einer großen Aula geschrieben. Das war sehr spannend“, erinnert sich Strack. Gerne denkt er an die Abischerze nach Ende aller Prüfungen zurück: „Wir haben einige Klingeln abgebaut“.

Diana Amann, die Leiterin vom Bildungszentrum Markdorf (BZM) hat ihr Abitur 1981 am Gymnasium in Markdorf gemacht. Damals hätte sie nicht gedacht, dass sie eines Tages als Leiterin an die Schule zurückkehrt. „Als ich Abi gemacht habe, wusste ich noch nicht, das ich einmal Lehrerin werde“, sagt sie. Das habe sie erst während des Studiums entschieden. Sie erinnert sich noch gerne an die Zeit als Schülerin zurück. „Damals gab es schon das Wirtshaus oben auf dem Gehrenberg“, sagt sie. „Die Stufe hat sich dort immer getroffen.“ Und so war es auch am Abend vor der ersten Abiprüfung. „Wir wollten uns damals gegenseitig ein bisschen Mut zusprechen“, sagt sie und lacht. In der Gemeinschaft zusammenzusitzen, das habe ihnen damals gut getan. Welche Prüfung als erstes anstand, weiß Amann nicht mehr sicher. Sie vermutet aber, dass es Deutsch war. „Es kam auf jeden Fall Heinrich von Kleist „Prinz Friedrich von Homburg“ dran“, sagt sie. „Damals hätte ich wirklich nie zu träumen gewagt, dass ich als Schulleiterin zurückkehre.“

Der Rektor des Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Friedrichshafen, Hermann Lang, hat sein Abitur in Stuttgart auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Und das sei ihm recht leicht gefallen. Eigentlich wollte er an der Fachhochschule zum Ingenieur werden – doch dann zog ihn die Bundeswehr für zwei Jahre ein. „Danach wollte ich kein Ingenieur mehr werden“, sagt er. Durch sein Engagement in der katholischen Jugendarbeit entschied er dann doch lieber katholischer Pfarrer werden zu wollen. Dafür brauchte er Abitur. „In Mathe fiel mir die Prüfung sehr leicht, so hatte ich mehr Zeit, mich auf die altsprachlichen Prüfungen zu konzentrieren“, sagt er. Er habe sich auf die Prüfungen gefreut. Auch seinen Schülern rät er: „In der Ruhe liegt die Kraft – lasst euch nicht durch die Aufgabenstellung durcheinander bringen. Ihr habt schon viel gelernt.“ Kurz vor dem Abi entschied Lang dann noch, dass er doch kein Pfarrer mehr werden möchte – er hatte seine jetzige Ehefrau kennengelernt und wollte sie nicht länger zappeln lassen.

Christoph Felder leitet das Karl-Maybach-Gymnasium. Aufgeregt sei er nicht vor den Abiprüfungen gewesen. „Ich bin ein Turnierspieler“, sagt er. Deshalb laufe er bei Prüfungen zu Höchstformen auf. „Ich war eher positiv gestimmt.“ Und dieses positive Gefühl habe sich auch im Ergebnis bestätigt. „Ich hatte sehr gute Noten“, sagt er. Ein Streber sei er aber trotzdem nicht gewesen. Felder hat 1979 sein Abi gemacht und noch heute denkt er gerne an diese Zeit im badischen Müllheim zurück. „Ich war damals im Grunde an allem interessiert. Das Schöne war, dass mir damals ab 14 Uhr die Welt gehört hat. Nachmittagsunterricht gab es nicht.“ Und lernen musste er laut eigener Aussage auch nicht soviel, denn er habe im Unterricht immer gut aufgepasst und mitgemacht. Das rät er auch seinen Schülern. „Wenn man vom Anfang an in jeder Unterrichtsstunde mit Vollgas dabei ist, erübrigt sich vieles“, sagt er.