ABIdemie vorbei

Unter dem Motto „ABIdemie- alle Tests waren positiv“ verabschiedete das Graf-Zeppelin-Gymnasium den Abiturjahrgang 2021 am 20. Juli bei einer feierlichen Zeugnisübergabe im Graf-Zeppelin-Haus.

Durch die strikten Hygieneregelungen zur Sicherheit aller wurde den Abiturienten trotz der Pandemie, die die Abidemie die letzten Monate in den Schatten stellte, ein gebührender Abschluss ermöglicht. Die guten Leistungen, die der Jahrgang erzielte, betonte Schulleiter Axel Ferdinand in seiner Rede besonders und lobte vor allem das Durchhaltevermögen der corona-geprägten und erfahrenen Abiturienten. Hierbei hob er besonders das Paradoxe hervor, dass es eine Zeit sei, in der „positiv“ etwas Negatives und „negativ“ etwas Positives bedeutet, und somit jede Gewohnheit auf den Kopf gestellt werde; die Schüler diese Situation in Online und Präsenz aber souverän gemeistert haben trotz mancher Schwierigkeiten. Mit einem sehr guten Jahrgangsschnitt von 2,09 können die nun ehemaligen Schüler sehr stolz auf ihre Leistungen sein: Zwischen AHA-Regeln, Beta-Varianten und COVID-Tests, schafften es die Schüler trotzdem stets am Ball zu bleiben und fokussiert auf das naheliegende Abitur hinzuarbeiten. Besonders gewürdigt wurden hierbei die drei besten Schülerinnen des Jahrgangs Amelie Sagawe, Isabelle Münzer und Annika Rick, die alle drei das Abitur mit der herausragenden Note 1,0 abschlossen.

72 Schüler*innen wurden somit an dem feierlichen Abend mit ihren „positiven“ Abiturzeugnissen entlassen und wie Konrektorin Annette Fuchs bei der Vergabe anmerkte, handelte es sich hierbei nicht um Tests, sondern einen ernsten Abschluss des ersten Meilensteins im Leben der jungen Menschen: Die Schule ist nun beendet und es warten neue Herausforderungen auf sie. Mit dieser Erleichterung über das Vollbrachte und der Vorfreude auf das Kommende klang der Abend für die Abiturienten und ihre Familien am GZH aus.