Abi-Zeugnisse für 95 Abiturienten

Am 19. Juli wurde der rote Teppich ausgerollt! Die Schulleiterin der DHS, Frau Seitzinger, überreichte in einer musikalisch umrahmten Feierstunde die Abiturzeugnisse an 95 Abiturienten.

Auszug aus der Rede der Direktorin: „Wir alle konnten uns bei Ihrem Start an der DHS kaum vorstellen, was uns diese Jahre bringen würden. Alle gemeinsam haben wir diese unglaubliche Krise bis heute gemeistert. Aber Sie – liebe Abiturienten – haben bewiesen, dass Sie auch in schwierigen Zeiten und mit erschwerten Bedingungen zurechtkommen. Sie haben gezeigt, dass es Ihnen möglich ist, sich sehr schnell auf neue Rahmenbedingungen einzustellen, neue Wege zu gehen und sowohl gemeinsame als auch individuelle Lösungen zu finden.

Sie haben gezeigt, dass Sie richtig gut sind und auch unter erschwerten Bedingungen die erforderlichen Leistungen erbringen. Online-Unterricht, Hybrid-Unterricht, Präsenzunterricht – Moodle – Big Blue Button – Padlets – WebUntis … hier gab es nicht nur für uns Lehrkräfte große Herausforderungen. Nein – auch Sie mussten sich diese teils neuen Kompetenzen aneignen, haben Ihre Arbeiten zu Hause alleine, in Teams oder in digitalen Konferenzen bewältigt. Darum bin ich mir sicher, dass jede und jeder Einzelne von Ihnen ihren und seinen Weg erfolgreich gehen wird.“

In diesem Jahr erreichten drei Schülerinnen und Schüler die Traumnote 1,0: Elena Spahn, Valentin Sonntag und Melissa Kurth. Die beste Abiturientin erreichte 885 von 900 möglichen Punkten.

Für sehr gute Gesamtleistung im Abitur wurden insgesamt 19 Preise (Durchschnitt bis 1,7) und für gute Gesamtleistungen (Durchschnitt bis 2,0) 9 Belobigungen verliehen. Bei 25 Schülerinnen und Schülern stand eine 1 vor dem Komma. Der Gesamtschnitt aller Abiturienten beträgt in diesem Jahr 2,30.

Biotechnologisches Gymnasium (BTG): Campos Ummenhofer, Pedro; Derviševic, Dino; Dick, Julia; Hold, Mara; Höpfer, Celine; Iljin, Michelle; Kramer, Luis; Leuckefeld, Klara; Manz, Verena; Maucher, Annika; Müller, Maren; Nachtigall, Selena; Pilgram, Simon; Sajt, Kevin; Schneider, Michael; Stevens, Antonio; Tierbach, Karina; Weiß, Maximilian.

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium (EG): Braeunche, Brikena; Daschner, Valentin; Gauk, Lina; Ilak, Fabiola; Klüberspies, Thorben; Mamakalo, Rojin; Maucher, Annika; Parton, Laura; Philipp, Jessica; Schumacher, Hanna.

Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium (SGG): Bernáldez, Malena; Büg, Theresa; Dietrich, Larissa; Dollmann, Alina; Grüner, Lisa-Marie; Hanke, Annika; Heina, Jessica; Hoffmann, Bianca; Janda, Michelle; Jocham, Alisa; Knecht, Lea; Kordts, Lizzy, Müller, Moritz; Özkurt, Hilal, Ritter, Julia; Sanchez Pleul, Talia; Schmid, Angelina; Segelbacher, Pauline; Sollbach, Salome; Sonntag, Valentin; Spahn, Elena; Weiss, Rosa.

Sozialwissenschaftliches Gymnasium(SGS): Altwein, Theresa; Aziraj, Altineta; Bentele, Naomi; Bergmüller, Marie; Brielmaier, Bianca; Büg, Sophia; Clausner, Rebecca; Dingler, Patrick; Duden, Anna, Flachs, Nele; Gjokaj, Gjuliana; Glaser, Paula; Hammer, Bianca; Hartwig, Vanessa, Hiemer, Svenja; Hiller, Josephine; Hörmann, Florentine; Hostenkamp, Aimée; Ilgen, Sina-Magdalena; Jahn, Philipp; Janzin, Leonie; Kurth, Melissa; Lemke, Janica; Lemmle, Sarah; Lott, Maxine; Nawratil, Alina; Noack, Lisa; Ntoulias, Maria; Obinger, Marie; Rauscher, Julia; Rebstein, Carolin; Rieger, Lucy; Sanli, Aleyna; Schefner, Alina; Scheurenbrand, Elena; Schneider, Lisa; Schwarz, Melanie; Schwarzer, Sina; Seemann, Eleah; Söyleyici, Lena; Sponar, Laura; Stiehle, Sarah; Takács, Sheila; Wien, Selina.

Es wurden folgende Sonderpreise für die jeweils beste Abiturleistung verliehen:

Preis für die beste Gesamtleistung im Abitur: Droste-Hülshoff-Preis: Elena Spahn. Sonderpreise der Profilfächer im Biotechnologischen Gymnasium:

Biotechnologie-Preis im Fach Biotechnologie: Selena Nachtigall (Chemie-BW); im Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium: Kofrányi-Preis der AOK im Fach Ernährung und Chemie: Rojin Mamakalo.

Im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium: Sonderpreis im Fach Gesundheit und Pflege: Elena Spahn.

Im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium: Sonderpreis im Fach Pädagogik/ Psychologie: Sophia Büg.

Weitere Sonderpreise: Spanisch-Preis: Sophia Büg; Mathematik-Preis: Elena Spahn; Englisch-Preis: Julia Ritter; Deutsch-Preis: Sarah Pruchner; Italienisch-Preis: Lisa Noack; Geschichte/ Gemeinschaftskunde-Preis: Patrick Dingler; Bischof-Sproll-Preis (r.k.): Elena Spahn.

